Por que o algodão virou o queridinho dos fashionistas (e do verão)

Conhecida como a fibra dos trópicos por combinar com os dias mais quentes, o algodão, principalmente o sustentável, está ganhando cada vez mais espaço entre os fashionistas e virando o queridinho do verão 2021.

Antes mesmo da estação mais quente do ano começar, as altas temperaturas já indicavam que o sol deve continuar brilhando forte nos próximos meses. Nesse contexto, vestir tecidos inadequados pode ser tornar um grande transtorno.

O Movimento Sou de Algodão, criado em 2016 com o propósito de despertar a consciência coletiva em torno da moda e do consumo responsável, e a marca de roupas Farm, especializada em estampas de veraneio, querem mostrar os benefícios da fibra natural para quem busca conforto durante o verão.

Um dos maiores benefícios de usar roupas feitas de algodão nos dias mais quentes é que a matéria-prima é uma fibra natural que evita alergias e que é também permeável, garantindo mais conforto nas altas temperaturas. “Os tecidos feitos a partir desse material, permitem a livre troca de ar e evaporação da transpiração, secam rápido e mantêm o equilíbrio da temperatura da pele. Ao contrário de tecidos feitos com outras fibras que podem abafar e, com isso, proliferar bactérias que causam o mau odor”, comenta Júlio Cézar Busato, presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão.

Outra vantagem do algodão é a versatilidade: o tecido é usado há milhares de anos em itens que vão desde as peças de roupa que você já conhece até tapetes, estofados e cobertores. A maior durabilidade da fibra faz também com que o tecido seja uma escolha mais sustentável do que materiais sintéticos, que oneram mais o meio-ambiente para serem produzidos e são mais difíceis de serem reciclados.

Toda peça 100% algodão, se devidamente destinada para reciclagem, pode voltar como matéria-prima para a fabricação de novas. “A fibra é essencial para a moda nos mais diversos segmentos e usos, da roupinha do bebê ao tapete da sala. O algodão está presente no nosso dia a dia, muito mais do que podemos imaginar”, afirma Busato.

Atualmente, 36% de toda a produção de algodão sustentável do mundo vem do Algodão Brasileiro Responsável (ABR). O Brasil é também um dos cinco maiores produtores da fibra no planeta, ao lado da China, Índia, EUA e Paquistão.

História do algodão

No mundo, registros históricos mostram que a domesticação do algodoeiro pode ter ocorrido no Sul da Arábia há mais de 4 mil anos. Escritos antigos antes mesmo da Era Cristã também apontam que as Índias eram provavelmente a principal região de cultivo. No Egito, Sudão e Ásia Menor, o algodão era visto como produto de primeira necessidade.

Na Europa, que hoje produz tendências que impactam a cadeia global da moda, o algodão só foi introduzido a partir do segundo século da Era Cristã, e quem levou a fibra para lá foram os árabes.

Já no Brasil, os nativos já conheciam a fibra antes mesmo da colonização, colhendo, tecendo e tingindo os tecidos. Além da confecção de redes e cobertores, os índios aproveitavam a planta do algodão na alimentação e usavam suas folhas curar de feridas.

As apostas do verão

Para estimular o consumo de peças de algodão sustentável, à Casual, a Sou de Algodão e a Farm elencaram 3 combinações que devem dominar este verão. Confira:

Produções monocromáticas

Funcionam desde que os acessórios ajudem a trazer um toque final na produção. Um acessório especial como um brinco artesanal ou um sapato bordado fazem toda a diferença no look monocromático.

Aposta de coloração para estação mais quente do ano

Tons de salmão, amarelo e azul nas estampas passam uma sensação de bicolor ideal para o verão. Há também a estampa flor de onça, com um degradê que tem a carinha de fim de tarde de verão e é super fresca. Por último, os neutros, que nunca falham, principalmente o off white.

Aposta de peça para ser a queridinha do verão

Short ou calça com kimono, com túnica de alcinhas e a dupla blazer + short também é sucesso. Dessa vez, o artesanal apareceu em peso dando ainda mais bossa para as produções. Assim como nas roupas, grande parte da população busca pelo conforto em outros segmentos. Para o banho, as preferidas são as toalhas 100% algodão, porque são macias e secam muito mais rápido do que outros tipos de tecidos. Já na hora de dormir, os lençóis feitos com essa matéria prima são muito mais confortáveis e mantêm o conforto térmico na hora do sono.