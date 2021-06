Pet dos millennials, Tamagotchi está de volta como smartwatch

Febre nos anos 90, os pets digitais fizeram parte da diversão e responsabilidade de uma geração. Em diversas cores, os Tamagotchis eram vendidos como um chaveiro, porém, em comemoração de seus 25 anos de lançamento, os bichinhos virtuais lançados no Japão foram relançados como smartwatches, o Tamagotchi Smart.

Antigamente, se esquecer de alimentar ou dar banho nos animais pixelados tinham consequências drásticas. Agora, com o Tamagotchi no pulso, ficará difícil se esquecer dos pets.

Com novas funções, é possível alimentar o pet através de pedidos por delivery ou cozinhando. As atividades com os animais variam entre pintura e dança, por exemplo.

Além da função relógio, o smartwatch permitirá diversas interações com os animais, seja através do comando de voz, para acordar o pet, ou tocando a tela e acariciando e fazendo cócegas nos personagens. Também há um contador de passos e reconhecimento de voz para bate-papo.

Voltado ao público infantil, o comando de voz do relógio funciona apenas quando pressionado um botão para ativação do microfone, ao contrário de dispositivos como Siri ou Alexa, com reconhecimento de fala.

O novo Tamagotchi trará novos personagens, também será possível adquirir cartões com personagens adicionais para o dispositivo. Ao contrário da tela escura e com desenho dos animais em preto, a nova versão possui tela em LCD colorida.

Os relógios serão vendidos nas cores rosa e azul a partir de 23 de novembro, no Japão, por 290 reais. Ainda não foi divulgado quando estarão à venda em outros países.

Lançado pela primeira vez em 1996, os Tamagotchis foram uma febre no mundo, com mais de 100 milhões de unidades vendidas. Ao longo dos anos, novas versões do brinquedo foram lançadas, assim como versões especiais como Hello Kitty, Pac Man e Digimon.