Pelé está se recuperando de maneira satisfatória, diz boletim médico

O tricampeão mundial Pelé segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sido submetido a cirurgia no sábado para retirada de um tumor no cólon direito, mas está se recuperando de maneira satisfatória, informou boletim médico do hospital Albert Einstein nesta sexta-feira.

Pelé "vem se recuperando de maneira satisfatória, encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade", disseram os medicamentos responsáveis pelo ex-jogador no boletim.

Pelé, de 80 anos, foi internado na semana passada para ser submetido a exames de rotina que, segundo o ex-jogador, não tinham sido realizados antes devido à pandemia de Covid-19. Durante os exames foi identificado um tumor no cólon direito, que foi retirado e encaminhado para análise patológica.

Inicialmente, os médicos informaram que a expectativa era que o ex-jogador fosse transferido da UTI para um quarto na terça-feira.