Paulo André revela planos para o atletismo após sucesso no BBB22

Vice-campeão do Big Brother Brasil 2022, Paulo André agora acelera os planos para voltar à rotina de atleta. O velocista dos 100m rasos tem calendário cheio neste ano, com Troféu Brasil já em junho, depois Mundial de Atletismo no mês seguinte, e revelou neste domingo que não quer perder tempo.

— Este é um ano cheio. Estou organizando tudo o que está acontecendo comigo, porque é tudo muito novo para mim. Mas tenho certeza que posso levar tudo isso (do BBB) para ser um novo atleta, em uma nova fase, transcender o que tenho hoje. Quero voltar com tudo — disse PA em entrevista ao programa Esporte Espetacular.

O atleta, que curtiu o Desfiles das Campeãs no Sambódromo carioca, ainda não voltou aos treinos. O pai e técnico, carlos Camilo, disse que antes disso voltará ao fisiologista para fazer uma série de exames para saber como o corpo dele está.

Campeão com o 4x100m no Mundial de Revezamento de Yokohama, no Japão, e no Pan-Americano de Lima, no Peru, ambos em 2019, além de semifinalista dos 100m em Tóquio no ano passado, o ex-BBB ainda não tem índice para o Mundial.

O período para a obtenção da marca começou em 27 de junho de 2021 e vai até o dia 26 de junho de 2022. Ele precisa correr 10s05, índice forte e estabelecido pela World Athletics. E pode obtê-lo em qualquer competição oficial.

A última chance será no Troféu Brasil, de 23 a 26 de junho, no Rio. PA tem como melhor marca homologada 10s02, de setembro de 2018

Paulo André entrou no BBB como principal nome do Brasil nos 100m rasos masculino. Ele chegou às semifinais da prova nos Jogos Olímpicos de Tóquio, resultado que na ocasião considerou decepcionante, mas acredita ter caminho para evoluir na volta ao esporte.

Com o melhor tempo da carreira em 10seg02, a meta é se tornar o primeiro atleta sul-americano da história a baixar da casa dos 10 segundos.