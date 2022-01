Westwing inaugura loja em Campinas com projeto de expansão física

A Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, inaugura mais uma loja como parte de sua expansão física iniciada ainda em 2021. Desta vez, a empresa abriu as portas em Campinas, no interior de São Paulo, com um espaço localizado na Rua José Pires Neto, 346, no bairro do Cambuí, com cerca de 500 metros quadrados. A novidade chega para sustentar a atuação da companhia no estado, que tem se mostrado uma das principais praças da marca no Brasil, responsável por uma receita de cerca de 120 milhões de reais até julho deste ano.

A inauguração de Campinas acontece pouco tempo depois de a Westwing ter anunciado a chegada em locais como Rio de Janeiro, com uma loja em Ipanema e outra na Barra da Tijuca, e em Brasília, no shopping CasaPark. Apesar do novo ponto físico, a empresa já é conhecida pelos campineiros devido ao e-commerce que conta com um portfólio que é sinônimo de curadoria de produtos, além de itens próprios com design exclusivo, que ficam sob a marca própria Westwing Collection. No entanto, a experiência de compra em loja física é inédita na cidade.

“Chegar em Campinas é mais um momento histórico da nossa estratégia de expansão física iniciada neste ano, e que vai continuar em 2022. Uma das principais cidades do interior de SP, a nova praça tem se mostrado um polo de design e decoração com eventos e novidades direcionados ao setor. Estamos muito felizes com mais essa inauguração”, diz Andres Mutschler, CEO da Westwing.

O portfólio disponibilizado na loja de Campinas seguirá a linha adotada pela marca nas demais praças, mas levando em consideração as necessidades locais, com a curadoria praticada pela empresa desde o início de sua atuação no país. Dentre as principais categorias vendidas, a companhia apostará em têxteis para cama e banho, variados itens de cozinha, do preparo à mesa posta e toda a seleção de mobiliário e décor.

Assim como as últimas inaugurações, o novo espaço em Campinas foi projetado pelo escritório de design e arquitetura SuperLimão, pensando no consumidor que já comprava online e agora quer conhecer a Westwing pessoalmente. Para aprimorar a experiência, o novo ponto físico também contribuirá para a estratégia omnichannel da marca, que visa somar as forças dos ambientes on e offline, oferecendo entregas mais rápidas, prateleira infinita e outras vantagens. A Westlog, braço logístico próprio da empresa, também será fundamental neste novo modelo que está sendo adotado.

“A Westwing é uma empresa inclusiva e aspiracional, que preza pelo bem-estar de todos e tem como foco o desenvolvimento constante de novos produtos, categorias e soluções que concretizem uma experiência única”, adiciona Mutschler. “Inaugurar novas lojas vai ao encontro do que desejamos ao nosso público: garantir uma experiência de compra cada vez melhor, mais rápida e eficiente”, afirma.

A missão da Westwing é fazer com que seus clientes descubram mais beleza em seu viver, onde ele precisar. Para colocar o discurso em prática, a companhia aposta em uma grande curadoria de produtos e disponibiliza itens dos mais diversos segmentos em seu catálogo online, composto de artigos de marca própria — Westwing Collection —, mas também por opções de mais de 3.000 marcas que vendem no marketplace.

