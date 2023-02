Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Amazon Prime Video, estreia do documentário "A sutil arte de ligar o f*da-se", baseado no livro homônimo de Mark Manson. Já na Netflix, três estreias, incluindo a 4ª temporada da série "Você" e o documentário "Bill Russell: Lenda da NBA".

A sutil arte de ligar o f*da-se (Amazon Prime Video)

Com mais de 15 milhões de exemplares vendidos no mundo, "A sutil arte de ligar o f*da-se", de Mark Manson, rapidamente tornou-se um fenômeno editorial. A obra chegou ao Brasil em 2017 e, desde então, ultrapassou a marca de 2 milhões de livros vendidos. Agora, uma adaptação em formato de documentário chega ao Prime Video. Dirigida por Nathan Prince, a produção traz o próprio autor, compartilhando suas histórias mais inacreditáveis, sem deixar de lado o bom humor.

Santo Maldito (Star+)

A produção de suspense dramático acompanha a história de Reinaldo (Felipe Camargo), um professor de cursinho e escritor ateu que vive um grande conflito interno: ele é ou não é capaz de realizar milagres? Seria ele um milagreiro ou um impostor? Quando a esposa de Reinaldo entra em estado vegetativo, ele toma a desesperada atitude de colocar um fim nesse sofrimento, mas, por um “milagre”, Maria Clara (Ana Flavia Cavalcanti) acorda. Ele não sabia, mas foi filmado por um fiel de uma pequena igreja da periferia. Aos olhos da câmera, um fenômeno divino aconteceu. Samuel (Augusto Madeira), pastor de uma humilde igreja, oferece todas as suas economias para que Reinaldo pregue aos seus fiéis, acreditando estar diante de um homem iluminado. Em sua jornada como um líder religioso que não crê em Deus, o professor tem suas convicções abaladas, descobrindo verdades entre o céu e o abismo.

10 Dias de um Homem Bom (Netflix)

A série “10 Dias de um Homem Bom” foi adaptada para três filmes com base em uma trilogia literária. Ela conta a história de Sadık que, em busca de respostas para essas perguntas, acaba se transformando em um anti-herói. Quando Sadık muda de um homem comum e bom para uma pessoa indiferente, todos aqueles que cruzam seu caminho são afetados e acabam perdendo a inocência. Inocente, altruísta, confiável, virtuoso, ético… Qual é o propósito de ser bom? Se você nunca machucar alguém na vida, pode afirmar que é uma pessoa boa? E se fizer justiça com as próprias mãos, é uma pessoa ruim?

Bill Russell: Lenda da NBA (Netflix)

O documentário "Bill Russell: Lenda da NBA" mostra a vida e o legado impressionantes de um astro do basquete e ícone dos direitos civis. Este filme em duas partes do premiado diretor Sam Pollard (MLK/FBI, Lowndes County and the Road to Black Power) traz a última entrevista com Bill antes da morte em 2022 e acesso ao seu vasto arquivo pessoal. Nas quadras, Russell foi campeão em todas as equipes pelas quais passou, com duas vitórias consecutivas do campeonato da NCAA, uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Melbourne em 1956 e 11 títulos da NBA nos treze anos de carreira no Boston Celtics (seus dois últimos como o primeiro técnico negro na história da liga). Fora das quadras, seu ativismo pelos direitos humanos o levou a marchar ao lado de Martin Luther King Jr., liderar boicotes à NBA devido a práticas racistas e protestar contra a segregação racial. Por todo esse empenho, ele recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade. Com narração dos atores Jeffrey Wright e Corey Stoll, Bill Russell: Lenda da NBA inclui entrevistas exclusivas da família e dos amigos do ídolo, além de relatos de Steph Curry, Chris Paul, "Magic" Johnson, Larry Bird, Jim Brown, entre outros.

Você (Netflix)

Chega a Netflix a primeira parte da 4ª temporada da série "Você". O que você faria por amor? Quando o brilhante gerente de uma livraria conhece uma aspirante a escritora, ele não tem a menor dúvida: faria qualquer coisa. Não hesita em recorrer à internet e às redes sociais em busca dos detalhes mais íntimos para se aproximar dela. A atração se transforma em obsessão. Para conquistar a mulher de seus sonhos, ele está disposto a remover todos os obstáculos, e pessoas, de seu caminho. Série baseada no best-seller de Caroline Kepnes.

