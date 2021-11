Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e suspense, filmes e minisséries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, duas estreias incluindo a minissérie sueca Assassinato do Primeiro-Ministro. Já na Apple TV+ o destaque fica para o filme Finch, com Tom Hanks interpretando um engenheiro de robótica e um dos únicos sobreviventes de uma tempestade solar que devastou o mundo.

Finch (Apple TV+)

Em “Finch”, uma família incomum de um homem, um robô e um cachorro embarcam em uma aventura comovente para garantir a segurança do companheiro de quatro patas depois que o humano partir.

Tom Hanks interpreta Finch, um engenheiro de robótica e um dos únicos sobreviventes de uma tempestade solar que devastou o mundo. Vivendo em um abrigo subterrâneo há uma década, Finch divide um mundo próprio com seu cachorro Goodyear. Ele cria um robô, interpretado por Caleb Landry Jones, para cuidar de Goodyear depois que ele partir. Os três embarcam em uma jornada perigosa pelo oeste devastado dos Estados Unidos enquanto Finch mostra ao robô Jeff as alegrias e as maravilhas de estar vivo. Em uma viagem repleta de desafios e humor, Finch enfrenta as dificuldades de fazer Jeff e Goodyear se darem bem e os perigos do mundo novo.

Dickinson (Apple TV+) - 3ª temporada

“Dickinson” é uma série de comédia com episódios de meia hora que exploram de forma audaciosa as limitações impostas pela sociedade, por causa do gênero e pela família, sob a perspectiva de Emily Dickinson, uma jovem e rebelde poeta. Ambientada no século XIX, a série fala sobre a passagem à vida adulta, retratando Emily como uma inesperada heroína para a geração dos millennials. A terceira temporada já está disponível no streaming.

Assassinato do Primeiro-Ministro (Netflix)

A minissérie é uma interpretação fictícia de como Stig Engström, o designer gráfico suspeito do assassinato do primeiro-ministro sueco Olof Palme, conseguiu enganar a justiça até sua morte com uma combinação de audácia, sorte e uma equipe de investigação confusa. O que sabemos sobre Stig Engström? Como a polícia o deixou escapar, mesmo sendo suspeito? O assassinato não foi bem planejado. Engström cometeu vários erros desde o início e praticamente ninguém acreditou nas mentiras sobre seu paradeiro na fatídica noite de 1986 na capital da Suécia, Estocolmo.

Narcos (Netflix) - 3ª temporada

Ambientada na década de 1990, no ápice da globalização do tráfico de drogas, a temporada 3 acompanha a guerra que começa com a prisão de Félix. Agora independentes, os cartéis se esforçam para sobreviver às agitações políticas e à escalada da violência, e surge uma nova geração de líderes do tráfico. Mas, nesta guerra, a primeira sacrificada é a verdade, e a cada prisão e assassinato, a verdadeira vitória parece cada vez mais distante.

Mil Colmilhos (HBO MAX)

A primeira série da plataforma produzida na Colômbia, conta a história de um comando de elite que deve escoltar vários atiradores para acabar com o alvo e retornar ao ponto de extração. Porém, tudo desmorona quando os soldados começam a ser eliminados um a um por uma entidade estranha, desencadeando uma corrida para escapar da selva, enquanto eles estão prestes a enfrentar um segredo sombrio e tenebroso que vem se formando há mais de cinco séculos e que transformará este lugar em um inferno para este grupo de soldados.