Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias, incluindo a aguardada série documental Harry & Meghan, sobre o casal real e as polêmicas envolvendo a Família Real Britânica e o filme Ardente Paciência, sobre a história de Mario, um jovem pescador que sonha em ser poeta e mergulha de cabeça em um mundo de metáforas e versos depois de começar a trabalhar como carteiro de Pablo Neruda.

Harry & Meghan (Netflix)

Nesta série documental exclusiva, o duque e a duquesa de Sussex contam o outro lado de sua história de amor. Em seis episódios, a série explora o relacionamento do casal, do início secreto do namoro aos desafios que os fizeram sentir necessidade de se afastar de suas funções reais. Com depoimentos inéditos de amigos e familiares, além de análises de historiadores sobre o estado atual da Commonwealth e o relacionamento da família real britânica com a imprensa, a série não só mostra o amor de um casal, mas retrata a nossa sociedade e o modo como tratamos o próximo.

O Amante de Lady Chatterley (Netflix)

Connie se casa com Clifford Chatterley, e uma vida de riqueza e privilégio como Lady Chatterley parece estar garantida. No entanto, essa união perfeita se torna uma prisão quando Clifford volta da Primeira Guerra Mundial sem poder andar. Tem início, então, um tórrido romance entre ela e Oliver Mellors, o guarda florestal da família Chatterley, que desperta seus desejos mais profundos. Mas, quando o caso se torna alvo de fofocas, Connie precisa tomar uma decisão que vai mudar sua vida. Ela deve seguir seu coração ou voltar para o marido e fazer o que a sociedade espera dela?

Cabeça Quente (Netflix)

Esta série baseada no romance "Sıcak Kafa", de Afşin Kum, é ambientada em um mundo assolado por uma epidemia de loucura transmitida por meio da linguagem e fala. O ex-linguista Murat Siyavus vive isolado e é a única pessoa não contaminada. No entanto, quando ele é caçado pelo implacável Instituto de Combate à Epidemia, precisa sair de seu refúgio e atravessar as ruínas de Istambul em busca do segredo de seu “crânio quente”, uma sequela da doença.

Ardente Paciência (Netflix)

Mario é um jovem pescador que sonha em ser poeta e mergulha de cabeça em um mundo de metáforas e versos depois de começar a trabalhar como carteiro de Pablo Neruda. Com o poder das palavras, ele espera não apenas se tornar um famoso escritor, mas também conquistar o coração de Beatriz, sua grande paixão.

LOL: Se Rir, Já Era! (Amazon Prime Video)

Após o sucesso da primeira temporada, a série que conta com dez dos melhores talentos da comédia nacional da atualidade, LOL: Se Rir, Já Era!, ganha mais uma temporada, com o desafio dos participantes a encararem 46 câmeras que os monitoram durante os seis episódios. Os comediantes não podem rir e, ao mesmo tempo, precisam fazer seus oponentes gargalharem. A última pessoa a restar no jogo ganha um prêmio de R$ 350 mil, que será revertido para uma instituição de caridade escolhida pelo vencedor. O grupo terá a oportunidade de apresentar diversos estilos de comédia, como stand-up, improviso, comédia física e de personagens, entre outros.

Nessa temporada, Tom Cavalcante irá comandar o espetáculo com um reforço e tanto ao seu lado, Gessica Kayane embarca nessa missão de assistir e arrancar risadas do elenco.

