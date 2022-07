Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Amazon Prime Video, a estreia da série Sem Limites, com Rodrigo Santoro interpretando o navegador português Fernão de Magalhães. Já na Netflix, quatro estreias, incluindo o documentário A Garota da Foto, sobre a morte de uma jovem mãe e o sequestro de seu filho, e a série de reformas Como Criar um Quarto do Sexo.

Sem Limites (Amazon Prime Video)

Sem Limites conta a história da primeira viagem de barco ao redor do mundo já concluída, coincidindo com a celebração do 500º aniversário da expedição. A superprodução dirigida por Simon West (Lara Croft: Tomb Raider) dará vida à história épica de um grupo de marinheiros em uma viagem ao desconhecido, em uma grande série repleta de ação e aventura de seis episódios de 40 minutos cada, filmados entre a Espanha e a República Dominicana.

Além de Santoro e Morte, o elenco também inclui Sergio Peris-Mencheta (Capitão Cartagena), Adrián Lastra (Capitão Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Father Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barrosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) e Bárbara Goenaga (Beatriz).

Liderados pelo português Fernão de Magalhães (Rodrigo Santoro), 239 marinheiros partiram de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Espanha) em 20 de agosto de 1519. Três anos depois, apenas 18 marinheiros retornaram, gravemente doentes devido à fome, no único navio que resistiu à viagem, capitaneado pelo velejador espanhol Juan Sebastián Elcano (Álvaro Morte). Percorreram 14.460 léguas, rumo ao oeste, completando a circunavegação do mundo; uma missão quase impossível que buscava encontrar um novo caminho para as "ilhas das especiarias" e que acabou mudando a história da humanidade ao provar que a Terra é redonda. Essa façanha transformou para sempre o comércio, a economia, a astronomia e o conhecimento do planeta, sendo considerada uma das maiores conquistas da história da humanidade.

Prisioneiro da Madrugada (Netflix)

Em Prisioneiro da Madrugada, um grupo de homens armados sitia a penitenciária de Monte Baruca na véspera de Natal e corta todas as comunicações. O objetivo deles é simples: capturar Simón Lago (Luis Callejo), um perigoso serial killer. Para pôr fim ao cerco, os agentes precisam entregar o detento, mas Hugo (Alberto Ammann), o diretor da prisão se recusa a obedecer e prepara uma ação de resistência ao ataque.

A Garota da Foto (Netflix)

Uma jovem mãe morre misteriosamente e, logo depois, seu filho é sequestrado. Esses eventos são o estopim para décadas de investigações que vão tentar descobrir verdadeira identidade da mulher e encontrar o perigoso fugitivo que é a chave para solucionar tudo.

Como Criar um Quarto do Sexo (Netflix)

Casais que querem apimentar a relação contratam a designer de interiores de luxo Melanie Rose para criar espaços cheios de estilo onde podem realizar todas as suas fantasias. Você já viu reformas de cozinhas, de banheiros, mas nunca viu nada assim!

Rei dos Stonks (Netflix)

Por trás da ambição de Felix Armand, há um motivo nobre: ele acredita que quando chegar ao topo do mundo, se tornará uma pessoa decente. Felix é o criador da CableCash AG, a empresa de tecnologia financeira mais bem-sucedida de todos os tempos na Alemanha. Mas, com o lançamento das ações da empresa na bolsa de valores, vários podres começam a vir à tona: lavagem de dinheiro, fraudes de investidores, pornografia online. O que não agrada nem um pouco o público alemão.

Depois de liberar seu chefe Magnus das garras da máfia siciliana, ele logo o abandona. Agora, Armand precisa resolver toda essa encrenca sozinho. A imprensa, os políticos, o submundo do crime, o megalomaníaco Magnus... todo mundo quer a sua parte, e Felix já não aguenta mais as próprias armações. Encurralado, ele deixa de ser um simples programador e se transforma no maior golpista da história da Alemanha pós-guerra. E ainda tem a Sheila Williams, a mulher por quem Armand não deveria se apaixonar de jeito nenhum, mas será que ele vai resistir?

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.