Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a quarta temporada do reality show The Circle, e a série dramática sueca Clark, que revela o homem por trás da "síndrome de Estocolmo". Já na Apple TV+, estreia da segunda temporada de Teerã e a minissérie The Big Conn: Fraude na Previdência Americana.

Clark (Netflix)

A série de drama ficcional Clark acompanha o homem por trás da expressão "síndrome de Estocolmo", que fez todo o país se apaixonar por ele, apesar de várias acusações de tráfico de drogas, tentativa de assassinato, agressão, roubo e dezenas de assaltos a banco. Baseada nas verdades e mentiras reveladas na autobiografia de Clark Olofsson, a série dirigida por Jonas Åkerlund traz uma abordagem ficcional de uma das personalidades mais controversas da história contemporânea da Suécia.

The Circle: EUA (Netflix)

The Circle está de volta pela quarta vez, e a coisa vai esquentar para valer! A temporada mais apimentada da história promete muito catfish, drama, dinheiro, surpresas e, claro, uma competição cheia de desafios entre novos participantes em busca do prêmio de melhor influencer. A temporada 4 de The Circle é comandada pela atriz e comediante Michelle Buteau, e os novos episódios serão lançados às quartas-feiras e a final no dia 25 de maio.

El Marginal - O Cara de Fora (Netflix)

Chega à Netflix a quinta temporada de El Marginal. Separados depois de uma tentativa de fuga frustrada, Pastor e Diosito enfrentam novos perigos e riscos de vida. Enquanto um deles continua preso, o outro procura um lugar fora das grades, mas os dois enfrentam as consequências de suas ações e tentam reparar os danos do passado. Em Puente Viejo, as lutas de poder continuam. Borges, James e Bardo se preparam para um acerto de contas violento com César e a Sub-21. Tudo sob o olhar atento do “novo” diretor, Sergio Antín.

Teerã (Apple TV+)

Chega ao streaming a segunda temporada de Teerã. No suspense de espionagem de Moshe Zonder, roterista de Fauda, que conta a eletrizante história de uma agente do Mossad que se infiltra em uma missão perigosa em Teerã, colocando em risco a sua vida e a de todos ao seu redor.

The Big Conn: Fraude na Previdência Americana (Apple TV+)

Eric C. Conn era um advogado que vivia em grande estilo no leste de Kentucky... até que duas delatoras perceberam que ele era a peça-chave de um esquema de fraude no governo de mais de meio bilhão de dólares, uma das maiores da história dos Estados Unidos. E esse foi só o começo.

