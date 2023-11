Os 10 carros mais caros do mundo em 2023

O mercado automobilístico de 2023 atingiu um alto padrão com carros que unem desempenho, design e tecnologia. Neste ano, os dez carros mais caros custam US$ 114,6 milhões (R$ 564,3 milhões), segundo a revista Sixt.

10. Aspark Owl

Embora não figure entre os dez carros mais caros globalmente, o supercarro japonês Aspark Owl detém o título de ser o veículo elétrico mais caro do mundo. Além disso, destaca-se como o carro elétrico mais veloz disponível.

Com uma produção limitada a apenas 50 unidades, esse exemplar é impulsionado por quatro motores elétricos de alta potência, permitindo uma aceleração de 0 a 96 quilômetros por hora em notáveis 1,69 segundo. Além disso, o Aspark Owl se destaca pela sua estatura, sendo um dos carros elétricos mais baixos, com meras 99 polegadas de altura. Em todos esses aspectos, o Aspark Owl reivindica o posto de número 1 entre os carros elétricos.

O veículo custa US$ 3,3 milhões (R$ 16,2 milhões).

9. Koenigsegg CCXR Trevita

A edição limitada do CCXR, fabricada apenas em duas ocasiões, coloca em destaque o Koenigsegg CCXR Trevita que, apesar de ser menos reconhecido em comparação com seus modelos irmãos, possui alta potência e velocidade.

Este veículo sueco possui aceleração de 0 a 200 quilômetros por hora em meros 8,75 segundos. Com um peso de 1,4 tonelada, o CCXR Trevita é um peso-leve em comparação com ícones automotivos como Ferrari, Aston Martin ou Lamborghini.

O veículo custa US$ 4,8 milhões (R$ 23,6 milhões).

8. Bugatti Divo

Há apenas 40 proprietários do Bugatti Divo pelo mundo. O veículo, que ocupa a oitava posição do ranking, possui motor W16 de 8 litros com 1.500 cavalos de potência.

O veículo custa US$ 5,7 milhões (R$ 28 milhões).

7. Maybach Exelero

O Maybach Exelero é um cupê encomendado pela marca de pneus Fulda. A motivação por trás dessa encomenda era conduzir testes e promover uma nova linha de pneus. O resultado foi um sucesso incontestável, visto que possui motor robusto de 5,9 litros e impressionantes 700 cavalos de potência.

O veículo custa US$ 8 milhões (R$ 39,3 milhões).

6. Lamborghini Veneno

Este hipercarro, fabricado em uma série limitada de apenas nove unidades, atinge alta velocidade com 355 quilômetros por hora com seu motor V12 de 6,5 litros.

O veículo custa US$ 8,3 milhões (R$ 40,8 milhões).

5. Bugatti Centodieci

Com origem francesa e abaixo da marca dos US$ 10 milhões, surge o Bugatti Centodieci. Rendendo homenagens ao clássico Bugatti EB110 e construído sobre a base do Bugatti Chiron, o "110" apresenta uma série de destaques, com um impressionante motor W16 de 8 litros que entrega 1.600 cavalos de potência, e velocidade máxima de 370 quilômetros por hora.

O veículo custa US$ 9,1 milhões (R$ 44,8 milhões).

4. Rolls-Royce Sweptail

A Rolls-Royce, uma marca sinônimo de luxo automotivo, garante sua presença na lista com um modelo verdadeiramente exclusivo: o Sweptai. Este carro-conceito se autodenomina o "equivalente automotivo da alta costura", destacando não apenas sua estética deslumbrante mas também sua impressionante potência. Sob o capô, o Sweptail abriga um robusto motor V12 de 453 cavalos.

O veículo custa US$ 13,2 milhões (R$ 65 milhões).

3. Pagani Zonda HP Barchetta, US$ 17,9 milhões

Horacio Pagani, o visionário por trás da empresa homônima, encomendou a criação deste carro-conceito, destinado a ele e a outros dois proprietários que permanecem desconhecidos. Apesar de ter causado um grande alvoroço no momento de sua apresentação, este roadster continua um mistério, visto que suas especificações técnicas permanecem secretas.

O veículo custa US$ 17,9 milhões (R$ 88,1 milhões).

2. Bugatti la Voiture Noire

Inspirado no clássico Bugatti 57 SC Atlantic, cada elemento deste hipercarro é verdadeiramente excepcional, começando por seu motor de 8 litros e 16 cilindros, gerando 1.500 cavalos de potência, todos meticulosamente montados à mão. O veículo possui apenas um exemplar que circula pelas ruas da Suíça.

O veículo custa 18,1 milhões de dólares (88,6 milhões de reais).

1. Rolls-Royce Boat Tail

O título de carro mais caro ficou para o Rolls-Royce Boat Tail. Este veículo com imponentes 5,6 metros de comprimento, une um design que remete à nostalgia e elementos modernos. Sob o capô, o carro é impulsionado por um robusto V12 biturbo de 6,75 litros, gerando 563 cavalos de potência, tudo isso administrado por uma transmissão automática de 8 velocidades.

Com apenas três unidades fabricadas, esse verdadeiro "iate sobre rodas" é um luxo reservado exclusivamente para a elite bilionária.

O veículo custa US$ 26,2 milhões (R$ 129 milhões).