O que um milhão de reais compra? Uma viagem de volta ao mundo de luxo

O que você faria com um milhão de reais sobrando? Compraria uma casa na praia, um carro de luxo, ou daria uma volta ao mundo? Para quem escolheu a terceira opção, não é preciso se dar ao trabalho de pesquisar os destinos e montar um roteiro, a Oceania Cruises já tem uma viagem de 180 dias planejada.

Está faltando dinheiro para viajar? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

A viagem só acontecerá em 2023, partindo de São Francisco a bordo do navio Insignia, que comporta 684 passageiros. Serão 96 destinos em 33 países, passando por quatro continentes. Além disso, serão 20 portos de escala da América do Sul, África, Ásia, Alasca e Antártida.

O roteiro começa em São Francisco, de lá o navio passará pelo México, América Central, América do Sul (Argentina, Chile, Patagônia e oito paradas no Brasil, de São Paulo a Fortaleza), do nordeste brasileiro a viagem segue ao norte da África, contornando todo o oeste africano e a África do Sul. Do Cabo da Boa Esperança o navio segue em rumo ao norte, para os Emirados Árabes e a Índia, e depois para o sudeste asiático, China e Japão. Da Ásia, o navio retorna aos Estados Unidos pelo Pacífico parando ainda no Alasca e no Canadá.

Alguns destaques da viagem são uma noite no Al Maha Desert Dune no deserto da Arábia fora de Dubai, onde os passageiros participarão de uma experiência beduína com música e dança tribal, um show privativo de falcões e um jantar sob as estrelas servido pelo famoso Al Maha Luxury Resort e Spa. No Vietnã, terão uma noite à luz de velas na caverna Vung Duc no local de Ha Long Bay, Patrimônio Mundial da UNESCO, fora de Hanói. A noite começará com uma Dança do Dragão de boas-vindas, seguida por um jantar à luz de velas com shows de artistas locais e música. Será servido um jantar com iguarias locais acompanhadas por harmonização de vinhos.

Durante os 180 de viagem, estão inclusas todas as refeições, serviço de quarto disponível 24h e serviço de concierge. Durante os 180 de viagem, estão inclusas todas as refeições, serviço de quarto disponível 24h e serviço de concierge.

Na parada na Argentina, haverá uma exposição cultural em Buenos Aires, um show equestre, aulas de tango e comidas e vinhos locais. Já na Cidade do Cabo, haverá uma visita à Vinícola Boschendal, onde produtores apresentarão a culinária local harmonizados com vinhos da vinícola. O itinerário da viagem oferece acesso a mais de 60 locais que fazem parte do Patrimônio Mundial da UNESCO.

Para Bob Binder, presidente e CEO da Oceania Cruises, “Viajar nos conecta por meio de experiências compartilhadas, cria laços para a vida toda e nos enriquece de maneiras que nunca teríamos imaginado. Essa foi a mentalidade que nos guiou na elaboração desta viagem épica ao redor do mundo para nossos passageiros.”

A suíte Penthouse, a categoria mais cara do navio. A suíte Penthouse, a categoria mais cara do navio.

No valor da viagem é possível escolher entre 64 excursões em terra, um pacote de bebidas ou um crédito de 6.400 dólares a bordo do cruzeiro. Serviços de vistos, traslados, lavanderia e internet já estão embutidos no preço final. Os preços variam de 750.903,79 reais (por casal na categoria Varanda) a 1.145.796,61 reais (por casal na categoria Penthouse Suíte). Para quem tem ainda mais tempo, é possível estender a experiência ao redor do mundo em até 218 dias.

Após um ano tomado pela pandemia e cancelamento de viagens, Binder comenta sobre a valorização do turismo. “Agora sabemos como essas experiências são insubstituíveis e mais do que nunca valorizamos o privilégio de viajar.”