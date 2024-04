82% das compras em e-commerces de moda são realizadas por mulheres

No varejo de moda, 82% das compras em e-commerce são feitas por mulheres com, em média, 40 anos de idade.

A análise da base de clientes da Linx, empresa especialista em tecnologia para o varejo da StoneCO, também revela que a região Sudeste é a que mais realiza compras online, dominando uma parcela de 59%.

Sul - 16%,

Nordeste - 15%,

Centro-oeste - 7%,

Norte - 3%.

“Nosso levantamento mostra que as regiões mais populosas são as que mais consomem pela internet”, explica Cláudio Alves, diretor de enterprise na Linx.

Segundo o executivo, a análise de dados permite melhor segmentação do público-alvo e uso de estratégias de grande personalização com IA.

“Para que a gestão do negócio seja bem-sucedida, a marca precisa saber com quem ela está conversando. Hoje em dia, com o apoio da Inteligência Artificial, conseguimos analisar o perfil do consumidor de forma muito mais simples e aprofundada, o que nos permite realizar ações hiperpersonalizadas que geram mais valor para a marca e melhoram a experiência do cliente”, declara.

Oportunidade na moda masculina?

Na análise da Linx, os homens fazem apenas 18% das compras online no segmento de moda.

Mas segundo dados mais recentes da Statista (2022) sobre o mercado brasileiro, a moda masculina representa cerca de 40% do volume de vendas no setor.

Para as varejistas que operam plataformas de e-commerce, o investimento no espaço online dedicado aos homens pode ser uma alternativa viável para diferenciação ou competitividade.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube