O advogado que largou Wall Street e agora constrói esculturas (incríveis) de Lego

Nathan Sawaya era um advogado de Wall Street que estava insatisfeito com sua carreira. Nos tempos livres, brincava com seus brinquedos favoritos da infância. Uma de suas atividades favoritas era montar esculturas de Lego.

Segundo reportagem do Guardian, Sawaya começou a publicar fotos de suas esculturas on-line. Quando seu site caiu devido a muitos acessos ao mesmo tempo, ele entendeu isso como um sinal para abandonar a advocacia e se dedicar ao Lego. A primeira iteração da exposição itinerante de Sawaya, The Art of the Brick, foi realizada em um pequeno museu de arte em Lancaster, Pensilvânia, em 2007, com cerca de duas dúzias de esculturas. "Tratei a exposição como um casamento e convidei todos os meus amigos e familiares de todas as partes", diz ele ao jornal. "Eu esperava que aquela fosse minha última exposição individual, mas felizmente ela continua acontecendo desde então."

Inicialmente, Sawaya encontrou resistência por parte da Lego, Mas ele acabou indo trabalhar para o grupo como mestre construtor de modelos (as pessoas que constroem os modelos para a Legoland e outras operações oficiais).

Depois de um curto período na Lego, Sawaya começou a trabalhar por conta própria. Agora ele é um profissional certificado pela Lego, um título reservado para aqueles que criaram seus próprios negócios com os famosos bloquinhos. "É uma relação comercial muito boa", diz Sawaya sobre suas negociações com a empresa atualmente. Ele precisa comprar as peças como qualquer outra pessoa. "Eu entendo que eles são uma empresa de brinquedos e eles entendem que eu sou um artista."

O americano lembra que, trabalhando a partir de um produto de marca, está sujeito às decisões de terceiros, mas que sabe contornar eventuais problemas que apareçam.

Por exemplo, ele está limitado às cores que a Lego produz - ele supera isso tendo um extenso estoque de cerca de 10 milhões de peças entre seus dois estúdios em Los Angeles e Las Vegas.

A peça mais conhecida de Sawaya é Yellow, de 2007, uma escultura de um homem que abre o peito para revelar peças de Lego que se espalham - Lady Gaga sobrepôs sua cabeça a ela no vídeo de seu single G.U.Y., de 2014.

Seu trabalho artístico já foi exibido em 100 cidades e 24 países, atraindo milhões de visitantes. Mas você não encontrará nenhum Lego na casa de Nathan Sawaya. Isso se deve ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional: "Eu amo o que faço, mas é um trabalho... não um hobby", diz o artista americano de 50 anos.