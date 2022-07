Novo Audi A3 tem 'jeitinho' para isentar dono de IPVA e rodízio

O Audi A3 tem longa história com o mercado brasileiro. Foi o primeiro modelo da marca produzido aqui, em 1999, e até carro de luxo mais vendido do país na última década. É verdade que todo esse protagonismo diminuiu desde então, mas isso não significa esquecimento: novos motores híbridos foram apresentados e, além de mais rápidos, podem isentar de IPVA e até de rodízio.

VEJA TAMBÉM

Não existe nenhuma mudança no desenho que diferencie essas versões ecologicamente corretas – já que o A3 foi completamente atualizado há menos de dois anos. Mas é importante lembrar que o estreante não é exatamente um híbrido como estamos acostumados (com motor elétrico que atua com o convencional) e, na verdade, um sistema de 48V auxilia em algumas situações.

Veja os preços dos novos Audi A3

A3 Sportback 2.0 S line TFSI S tronic – 269.990 reais;

A3 Sportback 2.0 Performance Black TFSI S tronic – 289.990 reais.

A3 Sedan 2.0 S line TFSI S tronic – 269.990 reais;

A3 Sedan 2.0 Performance Black TFSI S tronic – 289.990 reais;

Na prática, traz pouca diferença no pedal do acelerador ou consumo de combustível, já que ficou só 0,4 litro mais econômico por cada 100 km rodados. Mas a verdadeira razão por trás dessa mudança são as novas regras de emissões (Proconve L7) que passaram a valer neste ano. Tanto é que outros modelos da Audi, como A4 e A5, também foram obrigados a mudar as motorizações.

Durante o breve teste de CASUAL Exame, o novo Audi A3 impressionou pela boa sensação ao dirigir, ainda que os modos de condução deixem o próprio motorista selecionar quais configurações prefere para direção, motor e câmbio. Para quem só quer conforto, a boa notícia é que a cabine tem ótimos materiais e acabamento; para acelerar, são 204 cv de potência – 14 cv mais que antes.

Com as novidades recém-anunciadas, praticamente todos os carros do fabricante têm algum nível de eletrificação. Fazem parte desse grupo A4, A5, Q5 e RS 5 (com sistema de 12V); A3, Q7, Q8, RS Q8 e RS 6 (com sistema de 48V); Q5 (híbrido recarregável na tomada); além de e-tron e RS e-tron (100% elétricos). E a marca investirá 20 milhões de reais em carregadores nas concessionárias.

Quais estados têm isenção de IPVA para carros híbridos e elétricos

Sem qualquer plano de tributação

Acre

Amazonas

Roraima

Amapá

Tocantins

Paraíba

Alagoas

Santa Catarina

Projeto para reduzir ou isentar o IPVA em tramitação

Rondônia

Pará

Mato Grosso

Goiás

Distrito Federal

Bahia

Espírito Santo

Oferece algum tipo de desconto no IPVA

Ceará

Mato Grosso do Sul

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Isenção total do IPVA

Maranhão

Piauí

Rio Grande do Norte

Pernambuco

Sergipe

Paraná

Rio Grande do Sul

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.