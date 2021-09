Nespresso lança cápsula de café com 535ml para ser compartilhada

Para celebrar seus 15 anos no Brasil, a Nespresso está lançando neste mês 13 novos sabores de cápsulas de café e trazendo para o país o Carafe, uma capsula com a surpreendente medida de 535ml de café filtrado.

Os novos sabores se unem às 17 variedades de cafés Nespresso e contam com o tradicional crema espesso, marca registrada desde a criação linha Original, que protege os aromas do café, selando-os na xícara e liberando-os enquanto o consumidor o aprecia. “O brasileiro é apaixonado por café. Com o lançamento do Carafe e sua inusitada medida que pode ser compartilhada, seguimos proporcionando experiências personalizadas”, diz Monica Lopes, Diretora de Marketing da Nespresso Brasil.

Aliando porções maiores ao sabor de café filtrado, amado pelos brasileiros, o novo Carafe Pour-Over Style é um blend composto exclusivamente de Arábicas da América Latina lavados. Os cafés vêm da Colômbia e do Peru e se complementam com suas qualidades contrastantes para criar um perfil aromático único, com notas torradas e defumadas encobertas sob uma delicada cobertura de creme.

Com o sucesso do sistema Vertuo, onde as cápsulas são submetidas a rotação para extrair todo o sabor do café enquanto ele é coado, os especialistas Nespresso desenvolveram mais 13 variedades de aromas com perfis sensoriais diferentes. A linha Vertuo dispõe agora de 30 variedades em até cinco medidas diferentes – Carafe (535ml), Signature (230ml), Gran Lungo (150ml), Double Espresso (80ml) e Espresso Tracional (40ml). Confira os novos sabores:

Il Caffè | oferece a experiência clássica do espresso. É uma combinação de sabor suave aveludado e torrado com aromas de cereais. Pitadas de madeira e cacau aumentam sua rica característica.

Orafio | notas de cereais e caramelo fluem em uma mistura de Arábica com toque de Robusta. Apreciado como um espresso, é encorpado, com baixo teor de amargor e leve toque de acidez.

Toccanto | café espresso com notas de frutas silvestres cristalizadas de uma mistura floral aromática de Arábicas da América Latina, destacadas por uma pitada de pão torrado.

Double Espresso Dolce | uma dose dupla suave que obtém sua doçura e notas de cereais torrados maltados de uma mistura fina de Arábicas da América Latina e Robusta de Uganda. O resultado é uma xícara equilibrada com notas de cereais maltados e um leve toque de fruta.

Inizio | retorne à sensação preguiçosa de domingo com esta deliciosa mistura de Arábicas da África Oriental, repleta de ricos cereais torrados e notas florais silvestres. Servido no tamanho Gran Lungo (150ml).

Altissio Decaffeinato| para os amantes de torra intensa e de notas cremosas de cereais do café Altissio, a linha de espressos Vertuo agora inclui uma alternativa descafeinada, oferecendo o mesmo sabor encorpado e um creme espesso e aveludado.

Fortado Decaffeinato | aos apreciadores da variedade Fortado, o café mais intenso no tamanho Gran Lungo é apresentado em sua versão descafeinada e segue com toda a força de seu caráter encorpado e notas de cacau e carvalho.

Melozio Decaffeinato | especialmente os fãs dos Arábicas latino-americanos levemente torrados de Melozio, Melozio Decaffeinato é a versão sem cafeína, oferecendo a mesma nota de cereal deliciosamente suave com doçura de mel.

Melozio | é um café harmonioso de Arábicas da América Latina com um aroma que encanta. Este café Vertuo é uma sinfonia de notas suaves de cereais, com a doçura do mel.

Carafe Pour-Over Style | para quando uma xícara não é suficiente. O método pour-over inspirou essa variedade fácil de beber, pronta para compartilhar suas notas torradas e defumadas encobertas sob uma delicada cobertura de creme. Disponível no tamanho Carafe (535ml) - exclusivamente para a nova máquina Vertuo Next.

Solelio | variedade Signature (230ml) mais suave, o Solelio é a mistura de Arábicas da África e da América do Sul que oferece uma agradável acidez frutada e notas de cereais torrados.

Odacio | a surpreendente combinação das suaves notas de cereais da Nicarágua com a acidez frutada dos Arábicas da Etiópia.