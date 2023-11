NBA na Faria Lima: conheça o novo espaço da liga americana de basquete em São Paulo

Os fãs de basquete tem mais um ponto de encontro em São Paulo, com a inauguração da loja da NBA na avenida Brigadeiro Faria Lima. Com a abertura, a oitava em 2023, a liga chegou a 30 lojas no Brasil, fazendo com o que o país seja um dos três com mais unidades no mundo.

Com uma área de 400 metros quadrados, a NBA Store na Faria Lima, tem centenas de produtos licenciados da liga, como camisas de jogo, camisas retrô, camisetas de todos os times, além de acessórios como bonés, canecas, brinquedos e grande sortimento de calçados. Além de uma grande variedade de coleções exclusivas.

Quem visitar o espaço também terá a chance de mergulhar no universo NBA em ambiente totalmente customizado, com totem digital de fotos e espaço para comparar pés e mãos com craques da liga. No segundo andar existe um painel de LED interativo com momentos icônicos da NBA e conteúdos exclusivos, comparação com mão e pé, totem digital de fotos.

“A avenida Faria Lima é um enorme pólo de comércio e negociações da cidade de São Paulo. Ter uma NBA Store no local é mais um passo que damos em nosso plano de expansão das lojas no país. Temos certeza de que o fã e o público em geral terão uma nova atração na região”, disse Sergio Perrella Filho, vice-presidente de Global Merchandising da NBA no Brasil.

Além do ponto na Faria Lima, a NBA tem lojas em Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina São Paulo, além do Distrito Federal.

O maior parque temático da NBA no mundo

Em abril, a NBA inaugurou um parque temático de aproximadamente 4 mil metros quadrados em Gramado (RS). Trata-se da maior estrutura com experiências relacionadas à NBA do mundo.

Com 22 atrações, entre elas um museu, uma loja e uma quadra oficial, o NBA Park consolida o país como um dos principais mercados da liga fora dos Estados Unidos e abre a possibilidade de mais complexos semelhantes em outras cidades.

Segundo um levantamento feito pela própria instituição, o Brasil está somente atrás da China em número de fãs e consumidores da marca.

“A NBA cresceu demais no Brasil nos últimos anos. O brasileiro voltou a apreciar o basquete como o seu segundo esporte, como era no passado. A liga norte-americana sentiu isso nas audiências, no faturamento e percebeu o enorme potencial de mercado no país. Lojas oficiais foram construídas e agora esse parque temático gigantesco. Mais projetos devem aparecer por aqui no futuro”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap, especialista em marketing esportivo.

NBA Park: 4 mil metros quadrados de experiências em Gramado (RS).

Fãs de basquete dentro da NBA

Os banheiros parecem vestiários, com camisas oficiais penduradas, mascotes do Phoenix Suns, Miami Heat, Orlando Magic e Toronto Raptors estarão presentes, além de dançarinos, trazendo a atmosfera dos jogos para a Serra Gaúcha.

O usuário também poderá viver parte da rotina de um jogador, com testes físicos e de habilidades no Combine, algo que os novatos experienciam ao chegar no maior campeonato de basquete do planeta. O All-Star Challenge também traz alguns dos desafios vistos no All-Star Weekend da NBA. No Replay Center, o visitante vai passar pela pressão dos árbitros e decidir lances polêmicos. Ainda é possível ter o gosto da realidade virtual e dos videogames.

"A NBA é um exemplo para o mundo quando falamos em ativações e relacionamento com o fã. Essa diversidade de atrações é algo que marca a sua atmosfera. Estivemos por lá e trouxemos o que vimos de melhor para nossos estádios, para mais perto do torcedor brasileiro", ressalta Leonardo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, responsável por camarotes na Neo Química Arena, Allianz Parque e Estádio do Morumbi.

O local também terá um restaurante temático. A NBA já apresentou um semelhante em Orlando, no Universal Studios, chamado de NBA City, mas foi fechado. Em breve, ela pretende abrir um novo em Toronto, no Canadá.

“O crescimento da NBA aqui no Brasil se reflete em todas as áreas. A procura pela liga em nosso app tem aumentado bastante e, agora nos playoffs, os números disparam. O brasileiro está conectado e busca cada vez mais informações sobre jogadores e equipes”, afirma Marcos Araujo, CEO da PlayGreen, plataforma de apostas esportivas.

A atual temporada da NBA vai afunilando, o que deve elevar a busca do público pelo parque. De acordo com a Odds&Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas em todo o mundo, o Boston Celtics se tornou o principal favorito ao título, com uma cotação de 3.90 (para cada R$ 1 o palpite vencedor receberá R$ 3,90), superando pela primeira vez o Milwaukee Bucks, com odds de 4.30.

Os ingressos para o NBA Park já estão à venda por preços a partir de R$ 79,50 (crianças e idosos) e R$ 159 (adultos). São esperadas, em média, 3 mil pessoas por dia.