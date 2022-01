Na Islândia Gucci lança segunda collab com a The North Face

Um cenário inóspito foi escolhido para a segunda collab entre a Gucci e a The North Face. Na Islândia, o diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele concebeu uma campanha fotografada pelos gêmeos franceses Jalan e Jibril Durimel.

Em paisagens com areia negra vulcânica a colinas verdes e geleiras, a coleção inclui prêt-à-porter, acessórios, bolsas e sapatos, incluindo botas de caminhada, mochilas com vários bolsos e jaquetas quentes, em referência ao mundo ao ar livre da The North Face.

A seleção de prêt-à-porter compreende diferentes estilos e designs, incluindo uma série de jaquetas bombers e coletes que apresentam o clássico monograma GG em todo o corpo, bem como estilos reimaginados do traje icônico dos anos 1990 The North Face, decorado com estampas coloridas, algumas das que se inspirou no arquivo da Gucci.

Além disso, a coleção apresenta uma seleção exclusiva de roupas externas aplicadas a estilos icônicos remasterizados dos anos 1970 que apresentam as mais recentes tecnologias proprietárias da The North Face, a mais recente melhor construção e tecnologia da marca.

Os principais elementos desses estilos se concentram em uma abordagem minimalista de desempenho e função, incluindo o uso de uma construção de defletor ultraleve em vez de costura, construções de fios exclusivas para termo regular durante o uso e impressão de transferência em uma base de nylon.

A segunda colaboração segue com o compromisso eco sustentável, ​​com o uso de ECONYL – um tecido de nylon criado a partir de materiais regenerados como redes de pesca, tapetes e outros retalhos, diminuindo sua pegada ambiental. Além disso, 100% do isolamento de penugem é certificado pelo Responsible Down Standard da Control Union.

Todo o papel utilizado nas embalagens é proveniente de fontes florestais geridas de forma sustentável e foi utilizado um papel não revestido para garantir que é totalmente reciclável.

A coleção estará em lojas Gucci Pop-Ups, com decoração em referência à paisagem de gelo.