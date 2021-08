Mercearia São Pedro, tradicional da Vila Madalena, será fechado em breve

Tradicional reduto da elite intelectual paulistana, o bar Mercearia São Pedro, na Vila Madalena, fechará as portas já nos próximos meses. O imóvel que o abriga, assim como outros sobrados vizinhos, estão sendo comprados por uma incorporadora que pretende construir um condomínio de luxo no local. A informação foi confirmada à Folha de S. Paulo por Marcos Benuthe, um dos atuais proprietários do espaço.

"Eu definiria com aquela frase: é o poder da grana que destrói coisas belas. Nos últimos anos, a mercearia já não é a mesma. Este fim era inevitável. Desde alguns meses antes da pandemia, ela já vinha definhando", disse Benuthe ao jornal.

Herdeiro de Pedro Benuthe, que criou o bar, Marcos já assinou um contrato de pré-venda com a incorporadora, que inclusive já lhe paga adiantamentos da operação enquanto burocracias relacionadas ao inventário do pai são resolvidas. Por isso, ele considera a venda irreversível. "Todos os herdeiros estão a fim de vender porque é difícil reviver a mercearia que já existiu", disse.

Inaugurado em 1968 como uma mercearia, o bar ganhou prestígio à medida que incorporou outras atividades e atrações ao negócio. Primeiro, a mercearia ganhou ares de bar com a chegada do serviço de lanches e bebidas alcoolicas. Nos anos 80, se tornou também uma locadora e, em 2000, um sebo - movimentos que o consolidaram como reduto da classe artística e acadêmica do bairro.

Segundo rumores das redes sociais, esse pedaço de quarteirão onde hoje fica o Mercearia está sendo comprado pela Even Construtora. Esta informação, entretanto, não foi confirmada pelo proprietário, que preferiu não revelar com quem negocia a venda do espaço.