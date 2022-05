Margaret Atwood usa lança-chamas para promover "O conto da aia" à prova de fogo

Podia ser cena de um filme de Quentin Tarantino, mas é só a promoção de uma nova edição de O conto da aia. Não qualquer edição, na verdade. Com impressão de apenas um exemplar, o livro concebido pela editora Penguin Random House é todo feito com um material à prova de fogo. Para demonstrar a eficácia do produto, a escritora canadense Margaret Atwood, 82 anos e cotada para o Nobel de Literatura, usou um lança-chamas contra a sua própria obra, best-seller mundial que foi transformado em uma série homônima de grande sucesso.

A performance pode ser vista em um vídeo disponibilizado na página de YouTube da editora. Pelo menos no vídeo, a obra resistiu a tentativa de incineração.

A iniciativa é uma resposta à censura de livros nos Estados Unidos. Conservadores querem banir livros em escolas e bibliotecas de 26 estados americanos. O conto da aia, uma distopia que retrata um regime autoritário em que as mulheres são tratadas como propriedade, é um dos livros que podem ser proibidos. Veja o vídeo:

Na noite de segunda-feira, Atwood e a Penguin Random House anunciaram que a edição única será leiloada pela Sotheby’s New York. A renda será doada ao PEN Internacional, que defende o direito à livre expressão

"Nunca imaginei que iria tentar queimar um de meus próprios livros... e falhar", disse a Atwood à imprensa, comentando sua performance.

(Agência O Globo)