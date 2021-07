Manada de elefantes voa 7 mil km para voltar ao seu habitat natural

Uma manada de elefantes, atualmente vivendo em um parque de animais no sul da Inglaterra, será enviada de avião para o Quênia, onde será reintroduzida em seu hábitat natural. Segundo a Fundação Aspinall, que organiza a operação, é a primeira vez que isso será feito.

A diretora de comunicação desta organização conservacionista é Carrie Johnson, mulher do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Nesta operação, 13 elefantes serão transferidos no ano que vem do Howletts Wild Animal Park, em Kent, para o sul do Quênia, a 7.000 quilômetros de distância. A Fundação Aspinall quer transportar por via aérea esta manada, uma carga de 25 toneladas que inclui Nguvu, um filhote de elefante nascido em março de 2020.

"Depois de anos pesando riscos e benefícios, nos decidimos por esse projeto sem precedentes, realmente inédito no mundo", escreveram Carrie Johnson e o presidente da Fundação, Damian Aspinall, nas colunas do jornal The Sun.

"É a primeira vez que se reintroduz uma manada de elefantes reprodutores na natureza", acrescentaram.