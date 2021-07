Tom Jones se une a artistas para ressuscitar música ao vivo no Reino Unido

Tom Jones e Rag'n'Bone Man são os nomes principais de uma série de cantores que devem realizar mais de 300 shows em locais populares de todo o Reino Unido neste verão, na esperança de ressuscitar o setor de música ao vivo silenciado pela Covid-19.

A Loteria Nacional está contribuindo com o equivalente a 1,38 milhão de dólares para os custos de produção e viagens da Revive Live Tour, que lançou nesta quarta-feira juntamente com a instituição de caridade britânica Music Venue Trust.

"Os músicos podem gravar em seus quartos, mas não podem aprender a se apresentar em público sem um lugar para tocar", disse o veterano cantor Jones, que fará uma apresentação única em setembro no Cambridge Junction, de Cambridge.

"Sem isso, não existe maneira de se comunicar diretamente com as pessoas."

O líder das paradas Rag'n'Bone Man, os cantores Mahalia, James Arthur, Frank Turner e Sam Fender e a banda Fontaines D.C. também farão apresentações únicas.

A Revive Live ainda contará com mais de 20 turnês de artistas como The Futureheads, The Magic Gang, Olivia Dean e Twin Atlantic.

Como em outras partes, a música ao vivo em público parou no Reino Unido durante os lockdowns do coronavírus. De acordo com uma pesquisa da entidade Music Venue Trust, locais de apresentações populares de todo o país acumulam uma dívida de 62 milhões de dólares.