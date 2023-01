LVMH Watch Week: os seis lançamentos de TAG Heuer para 2023

Tecnologia e edições comemorativas podem ser as definições dos lançamentos da TAG Heuer durante a LVMH Watch Week deste ano. Após a apresentação dos produtos na semana passada em Cingapura, o evento acontece esta semana em Nova York.

Dentre os seis lançamentos está o TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary, que celebra as seis décadas do Carrera. Com apenas 600 peças fabricadas, restam poucas unidades à venda. Com mais unidades disponíveis e chances de compra são o novo Aquaracer, movido a energia solar e modelos para esportistas, sejam automobilistas, golfistas ou entusiastas de trilhas e escaladas.

As seis décadas do Carrera

Lançado em 1963, o modelo Carrera definiu o gênero cronógrafo de relógio de pulso por seis décadas. Usado por lendas do esporte a motor e estrelas de cinema, de James Hunt na década de 1960, a Mick Jagger na década de 1970, e a Ryan Gosling hoje, a peça é celebrada com uma edição comemorativa limitada de 60 anos com 600 unidades.

Para o lançamento, as equipes de design e engenharia da TAG Heuer optaram por retornar a um dos mais colecionáveis de todos os Carreras vintage, o 2447 SN de referência do final da década 1960.

O 2447 SN tinha um mostrador prateado com submostradores pretos – um panda – como observado em sua nomenclatura: 'SN' significava 'silver' e 'noir', ou prata e preto, uma mistura de inglês e francês que ainda hoje parece curioso.

A visão por trás do Carrera era criar um instrumento de corrida a partir do qual os tempos de volta pudessem ser facilmente registrados, sem espaço para distração e legibilidade absoluta do mostrador de alto contraste.

Com base no sucesso dos primeiros Carreras, o 2447 SN melhorou ainda mais a legibilidade de relance com toques de design inteligentes. Eles incluíam listras nos marcadores de horas para dar-lhes clareza extra, ponteiros de horas e minutos com listras no centro para o mesmo efeito, paradas duplas em 12 para que ficasse claro quando o cronógrafo foi zerado e ponteiros brancos e marcações nos contadores pretos para torná-los ainda mais visíveis.

Já o TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary é uma reinterpretação fiel do Carrera 2447 SN.

As cores são levantadas diretamente do vintage para o novo, incluindo as listras pretas nos ponteiros centrais e marcadores de horas, as paradas duplas no 12 e, claro, os contadores pretos com marcas brancas de alto contraste.

O logotipo vintage Heuer também está no lugar, com o nome Carrera acima dele em um mostrador escovado sunray prateado. Até mesmo o contador às 6 horas carrega a palavra "suíço", marcando o status de Swiss Made do relógio. Em um jogo ‘encontre a diferença’, alguns observadores notarão que os contadores de 60 minutos e 12 horas estão invertidos, bem como a subtração do T do mostrador que designava trítio radioativo no relógio original. Este foi substituído pelo contemporâneo Super-LumiNova no novo modelo.

Ao redor do mostrador há uma caixa de aço polido de 39 mm, coberta por uma "caixa de vidro" de perfil elevado em cristal de safira, que, juntamente com os impulsionadores vintage, o lume bege e o anel de tensão fino ao redor da borda externa do mostrador, dá ao relógio muito do seu visual retrô.

Vire o TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary e sua classificação moderna se torna mais clara. Uma caixa de cristal de safira revela o Heuer 02, o calibre de cronógrafo automático de 80 horas da TAG Heuer.

Sem distrações, apenas golfe

Do analógico para o digital, a marca suíça apresenta uma nova versão de 42 mm do TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition. O modelo é o mais leve já feita pela TAG Heuer.

Imagine começar uma partida de golfe no seu relógio e nunca ter que tocar nele durante o jogo para que ele acompanhe sua pontuação. Além disso, todas as tacadas rastreadas são alocadas a um clube, de modo que as estatísticas e distâncias do clube do usuário evoluem ao longo do tempo para garantir que a recomendação do clube aprenda com seu desempenho, tornando cada relógio ainda mais personalizado para o golfista ao longo do tempo.

Basta olhar para o relógio para saber a distância para a próxima tacada enquanto se vê a recomendação do clube como uma ferramenta para ajudar seu desempenho a atingir seu potencial máximo. E, no final do buraco, todas as tacadas já estão detectadas, o que significa que o jogador simplesmente tem que caminhar até o próximo buraco sem nunca tocar no relógio, permitindo que eles realmente se concentrem em aproveitar o jogo.

O TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition oferece uma interface redesenhada para facilitar o controle das funções relacionadas ao golfe do relógio, incluindo mapas 2D de alta resolução mostrando perigos e distâncias em mais de 40.000 campos de golfe em todo o mundo. Ele permite que o usuário melhore seu jogo, independentemente do seu nível.

O novo TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition tem um mostrador de 42 mm, como o diâmetro de uma bola de golfe e é destinado a golfistas masculinos e femininos.

O novo Aquaracer movido a energia solar

Alguns meses após o lançamento do TAG Heuer Aquaracer Solargraph na Watches and Wonders 2022, a TAG Heuer anunciou a chegada do novo TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph, equipado novamente com um movimento a energia solar.

À medida que o sol intensifica qualquer experiência ao ar livre, seja no deserto, no campo ou na montanha, o TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph aproveita-o, usando sua luz para iluminar os elementos Super-Luminova do relógio.

Graças aos ponteiros de horas e minutos e índices em preto, assim como os ponteiros centrais laqueados em azul-polar — todos revestidos com Super-Luminova — os usuários conseguem visualizar as horas na escuridão total, enquanto continuam suas atividades noturnas preferidas.

O mostrador parcialmente translúcido permite o recarregamento do movimento com a luz solar. Ele é complementado pela cor azul-polar, que é a evocação icônica das auroras polares que iluminam as noites no Círculo Ártico — uma alusão às origens da filosofia “ao ar livre” do TAG Heuer Aquaracer. O bracelete esportivo também é feito de titânio para uma melhor ergonomia e maior resistência aos elementos e perigos que os usuários possam encontrar em suas aventuras.

Uma exposição de dois minutos à luz solar direta é suficiente para alimentar o relógio durante um dia inteiro. Assim que estiver completamente carregado — após menos de 20 horas ao sol — o relógio pode funcionar durante até seis meses sem qualquer exposição à luz. Se o relógio parar de funcionar, basta expô-lo novamente à luz durante dez segundos — graças ao tempo de recarregamento ultraeficiente, ele retoma o funcionamento rapidamente.

O titânio totalmente preto

Junta-se aos lançamentos a versão em tamanho reduzido do TAG Heuer Connected Caliber E4 de titânio preto.

Com sua estética urbana, esportiva e elegante totalmente preta, o TAG Heuer Connected Calibre E4 em titânio DLC grau 2 jateado em preto fosco tornou-se rapidamente o estilo de maior sucesso desta coleção, ao lado do incomparável Golf Edition.

Com a introdução de um tamanho menor de 42 mm em 2022, juntando-se ao sortimento original de 45 mm, era natural que a TAG Heuer agora também adicionasse uma opção totalmente preta neste diâmetro universalmente apreciado.

A caixa de titânio fosco de Grau 2 oferece aos usuários uma opção ultraleve e altamente resistente.

O cronógrafo inclui uma coroa rotativa de aço preto e botões correspondentes usados para navegação na interface, acabamentos refinados de relojoaria e uma experiência digital de ponta com uma ampla gama de mostradores de relógio e opções de personalização, o calibre TAG Heuer Connected E4 42 mm confirma seu pioneirismo e liderança na categoria de relógios conectados de luxo.

Emparelhado com uma pulseira intercambiável de borracha preta lisa com fecho dobrável de titânio preto, ideal para uso diário elegante, bem como para qualquer atividade esportiva, oferece excelente ergonomia, conforto e refinamento. Sua grande tela OLED de 1,28″ é protegida por um cristal de safira abaulado, ecoando a excelência dos relógios mecânicos da marca.

O usuário também pode escolher entre os vários designs de alças intercambiáveis vendidos separadamente. Mostradores versáteis de inspiração digital ou mecânica estão disponíveis para download, bem como NFT e mostrador do visualizador de imagens, para que o usuário possa combinar perfeitamente seu TAG Heuer Connected com seus estilos e necessidades individuais.

O Tag Heuer para os fãs de esportes

Nos últimos anos, a relojoaria suíça afirmou-se como um player de referência no segmento da relojoaria conectada de luxo, alargando a sua gama e tornando-se uma referência, nomeadamente na comunidade do golfe. Com o TAG Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition 45 mm, a TAG Heuer está expandindo sua oferta para todos os atletas comprometidos.

Graças às suas novas funções e alça redesenhada, o TAG Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition 45 mm pode monitorar qualquer atividade esportiva com uma gama ainda maior de dados.

Com o lançamento de uma atualização de software planejada para meados de fevereiro, a TAG Heuer aproveitou a oportunidade para lançar um novo aplicativo “Trilha e Caminhada” para corredores e caminhantes que amam as montanhas e vão mais alto e mais longe do que qualquer outra pessoa.

Este novo Sport Edition distingue-se à primeira vista por uma nova bracelete que é mais do que apenas esteticamente agradável. O uso de borracha melhora a experiência do usuário em ação. A pulseira também traz dois padrões de cores com malha fina, uma inovação que permite que a pele respire melhor.

A pulseira do mais recente relógio Connected da TAG Heuer também é equipada com uma fivela. As experiências e testes do usuário mostraram que, durante o exercício, não é incomum que os pulsos de homens e mulheres ativos ganhem algum volume: a fivela permite que o relógio se ajuste perfeitamente ao corpo do usuário durante o movimento.

Aproveitando o barômetro, o novo recurso de atividades Trail & Hiking será adicionado à oferta multiesportiva do relógio, enriquecendo-a ainda mais. Alterar a métrica principal para Altitude Gained permite que o usuário monitore seus esforços durante a sessão. Isso também estará disponível para análise pós-sessão no aplicativo para celular TAG Heuer, para que o usuário possa revisar seu ritmo e como a altitude o afetou. Existe uma tela adicional para permitir que o usuário rastreie sua altitude e veja a altitude mínima e máxima durante a atividade.

TAG Heuer Monza em versão em carbono

Um tributo contemporâneo ao automobilismo competitivo, o novo modelo do TAG Heuer Monza ganha uma versão em carbono. O mostrador preto apresenta um design com dois contadores, um contador do cronógrafo em cristal de safira azul fumê translúcido às 3 horas e o indicador de segundos permanente às 6 horas.

Às 9 horas, a janela de data é azul luminescente, uma novidade na TAG Heuer, enquanto os índices laqueados em azul e os ponteiros de horas e minutos laqueados em preto e branco aplicados com Super-LumiNova conferem uma legibilidade ideal em ambientes com pouca luz.

O relógio oferece três funções essenciais para um piloto de corrida em ação: um cronógrafo, uma escala taquimétrica que indica a velocidade média para uma distância de 1 quilômetro ou 1 milha, medida usando o indicador no flange preto, bem como um pulsômetro, que ajuda a determinar os batimentos cardíacos por minuto. Essa função é usada com base na linha azul no quadrante superior direito do mostrador, que é calibrada para 15 batimentos cardíacos por minuto. O usuário inicia o cronógrafo e conta 15 batimentos cardíacos, obtendo seu resultado pessoal ao parar o cronógrafo. O pulsômetro opera no intervalo de 60 a 200 batimentos por minuto.

Detalhes vermelhos no mostrador, como os ponteiros do contador e a moldura da janela de data, evocam uma velocidade alucinante e corações acelerados. Eles contrastam elegantemente com o mostrador e a caixa pretos e os índices azuis brilhantes, o ponteiro dos segundos e a costura na pulseira de tecido personalizado.

“Estamos muito satisfeitos em apresentar o TAG Heuer Monza, um dos nossos designs mais importantes, com uma herança tão rica e emotiva do automobilismo histórico” diz Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer, “O TAG Heuer Monza 2023 é uma releitura muito especial de seu famoso ancestral, na qual o inconfundível espírito de corrida do relógio ganha vida de uma forma ousada e decididamente moderna, ostentando a mais alta excelência da TAG Heuer em design do mostrador e medição do tempo de alto desempenho.”

