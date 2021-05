Lady Gaga e Glenn Close se unem a príncipe Harry e Oprah em série de TV

O príncipe britânico Harry e a rainha de programas de entrevista norte-americana Oprah Winfrey estrearão uma série de documentários de televisão sobre questões de saúde mental no final deste mês, e a cantora Lady Gaga e a atriz Glenn Close estão entre os colaboradores.

A série "The Me You Can’t See", cocriada e produzida por Harry e Oprah, contará histórias de convidados destacados e outras pessoas de todo o mundo a respeito da saúde mental e outras questões de bem-estar, anunciou a Apple TV+, o serviço de streaming que exibirá os programas a partir de 21 de maio, nesta segunda-feira.

Oprah disse que a série pretende dar início a uma conversa global e substituir a vergonha que cerca a saúde mental pela sabedoria e a compaixão. Entre os participantes também estarão os jogadores de basquete DeMar DeRozan, do San Antonio Spurs, e Langston Galloway, do Phoenix Suns, disse a Apple.

"A maioria de nós carrega algum tipo de trauma, perda ou tristeza não resolvida, o que dá a sensação de ser, e é, muito pessoal", disse Harry, neto da rainha Elizabeth, em um comunicado.

"Ainda assim, o ano passado nos mostrou que estamos todos juntos nisto, e minha esperança é que esta série mostre que existe poder na vulnerabilidade, conexão na empatia e força na honestidade."

O príncipe já falou publicamente sobre suas próprias batalhas de saúde mental e de como lidou com a dor da morte de sua mãe, a princesa Diana, que morreu em um acidente de carro em Paris em 1997, quando ele só tinha 12 anos.