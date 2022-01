Homem Aranha termina segundo mês em 1º nas bilheterias norte-americanas

"Homem-Aranha: Sem Caminho para Casa" termina o segundo mês em primeiro nas bilheterias de final de semana nos Estados Unidos.

A aventura em quadrinhos estrelada por Tom Holland como o lançador de teias adolescente favorito da Marvel, estreou nos cinemas em dezembro e passou todos os fins de semana, exceto um, como o melhor filme nas bilheterias domésticas. Este fim de semana não foi exceção. Agora em seu sétimo fim de semana de lançamento, "No Way Home" novamente garantiu o primeiro lugar entre os remanescentes, incluindo "Pânico 5" e "Sing 2", encerrando um janeiro particularmente tranquilo no cinema.

No fim de semana, a sequência de super-heróis da Sony arrecadou 11 milhões de dólares em 3.675 salas de cinema norte-americanas, um declínio de 17% em relação ao lançamento anterior. Essas vendas de ingressos colocaram as últimas façanhas do Homem-Aranha em 735 milhões de dólares nas bilheterias, mantendo sua posição como o quarto lançamento doméstico de maior bilheteria da história.

Atualmente, "No Way Home" está a apenas US$ 25 milhões de destituir "Avatar" (760 milhões de dólares) como o terceiro maior filme de todos os tempos (em valores não ajustados pela inflação). Para qualquer outro lançamento da era da pandemia, adicionar outros US$ 25 milhões em vendas de ingressos seria uma barreira alta – se não intransponível – a ser superada, já que o filme está disponível nos cinemas há quase dois meses.

A certa altura, parecia improvável que "Homem-Aranha" fosse capaz de atingir essas alturas nas bilheterias. Mas, como as últimas semanas demonstraram, "No Way Home" não é um filme comum. Tem o tipo de pernas pelas quais a maioria dos aracnídeos mataria. Em outras palavras, o épico de ficção científica inovador de James Cameron em 2009 pode em breve sair do bronze. Mas não se preocupe, Na'vi Nation. "Avatar" manterá facilmente seu título global de bilheteria de todos os tempos com US$ 2,802 bilhões.

"Como o filme continua seu domínio e alcançou vários recordes de bilheteria, é uma aposta muito segura que 'No Way Home' tem mais um marco a conquistar - e que está superando a bilheteria norte-americana de 'Avatar' para se tornar o filme terceiro filme de maior bilheteria de todos os tempos", prevê Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia da Comscore.

Conseguir os primeiros e segundos lugares na América do Norte, "Vingadores: Ultimato" (858 milhões de dólares) e "Star Wars: O Despertar da Força" (936 milhões de dólares), exigiria nada menos que um milagre. Mas, o terceiro lugar não é tão ruim considerando o estado do mundo.

Sem novos lançamentos nacionais, "Pânico 5" mais uma vez ficou em segundo lugar nas paradas de bilheteria domésticas. O filme da Paramount Pictures arrecadou 7,3 milhões de dólares em 3.518 salas entre sexta e domingo, marcando uma queda de 40% em relação ao fim de semana passado.

"Sing 2" da Universal chegou ao terceiro lugar com 4,8 milhões de dólares em 3.450 salas de cinema. A sequência do musical de desenho animado, que estreou por volta do Natal, gerou impressionantes 134,5 milhões de dólares até o momento, tornando-se o filme de animação de maior bilheteria em tempos de pandemia.

Outro lançamento da Universal, o drama romântico baseado na fé "Redeeming Love", garantiu o quarto lugar com 1,85 milhão de dólares em 1.963 cinemas. Disney e "The King's Man" do século 20 completaram os cinco primeiros, arrecadando 1,8 milhão de dólares em 2.440 locais no fim de semana. Depois de seis finais de semana nos cinemas, a prequel da série de comédia de ação "Kingsman" arrecadou moderados 34 milhões de dólares na América do Norte e 114,4 milhões de dólares em todo o mundo.