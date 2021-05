Hering e Havaianas anunciam parceria: o namoro vai longe?

A Hering e a Havaianas, duas gigantes brasileiras que são sinônimos nos segmentos nos quais atuam (roupas e calçados), estão se unindo de forma inédita para mostrar que estilo e conforto podem (e devem) andar juntos.

Para o Dia dos Namorados, as marcas estão lançando a campanha Brasileiríssimos, que traz os seus best sellers em uma curadoria conjunta a partir do dia 26 de maio.

-

Com foco no Dia dos Namorados, a campanha apresenta o casal brasileiro numa mistura personalidades, gênero, cores e idades.

Segundo as marcas, a ideia da coleção é mostrar a cultura alegre, democrática e única do Brasil através de elementos emblemáticos e muitas cores.

-

Os produtos escolhidos para protagonizar essa união são os best sellers de cada marca: Hering destaca a linha de moletons coloridos, marca registrada do inverno brasileiro, e Havaianas as tradicionais e coloridas sandálias nos modelos TOP e Tradi.

Os clientes que comprarem o combo moletom e Havaianas no e-commerce da Hering levam uma bag com a logo das duas marcas. “Estamos muito felizes com o anúncio dessa parceria. Celebrar o que o país tem de melhor, unindo moda, estilo, conforto e muita brasilidade nos enche de orgulho. Trata-se de uma parceria entre duas marcas icônicas, que construíram o que é básico e original no Brasil - a fortaleza presente nessa união mostra que a colaboração com propósito pode fazer ecoar uma mensagem de representatividade e pertencimento”, afirma Fabiola Guimarães, diretora de marcas da Cia. Hering.

“Havaianas é cor, é estilo, é para todos, assim como a Hering. Essa parceria entre as duas marcas para celebrar a Brasilidade era mais do que esperada. Estamos muito felizes com o movimento Brasileiríssimos”, reforça Mariana Rhormens, diretora de marketing e comunicação de Havaianas Brasil.

A campanha Brasileiríssimos faz parte da série de lançamentos que a Hering preparou para comemorar o Dia dos Namorados. A marca apresenta o Mês do Amor, que conta com quatro novas coleções: Brasileiríssimos, e as collabs Looney Tunes, ID_BR (Instituto Identidades do Brasil) e Mickey Pride, que celebra o mês do Orgulho LGBTQIA+.