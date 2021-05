No Dia dos Namorados, Shopee tem produtos com até 80% de desconto

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que pertence ao Sea Group, faz uma campanha de Dia dos Namorados focada em descontos para o consumidor, com produtos por, no mínimo, metade do preço original. Em algumas categorias, esse desconto pode ser ainda maior: nos produtos de moda, há coleções com até 60% de desconto, em tecnologia, alguns chegam a ser 70% mais baratos e Saúde e Beleza tem até 80% de desconto.

Além dos valores mais baixos para os produtos, entre 25 e 28 de maio, a empresa também vai oferecer cupons para 50% de desconto no frete e, até o dia 13 de junho, cupons de frete grátis. No dia 12 de junho, ponto alto da liquidação, consumidores poderão aproveitar mais de 2 milhões de reais em vouchers, cupom adicional de frete grátis sem valor mínimo de compra e prêmios extras nos jogos da Shopee.

As promoções são válidas até o dia 13/6 e, para aproveitá-las, não é necessário inserir nenhum cupom de desconto — a redução de preço já está no próprio anúncio. Caso seja a primeira compra na Shopee, ainda é possível aplicar mais descontos sobre os valores reduzidos, a partir dos cupons oferecidos pelo próprio site. Para acessá-los, basta se cadastrar na plataforma, como mostra o vídeo abaixo:

"Vemos a data como uma grande oportunidade para continuar incentivando o empreendedorismo digital no Brasil e contribuindo com a economia local, o que é um dos principais compromissos da Shopee", afirma Felipe Piringer, head de marketing da Shopee no Brasil.

Com a promoção, a companhia quer encorajar os consumidores a gastarem. Uma pesquisa conduzida pela empresa mostrou que a disposição, por parte de quem compra, já existe: os brasileiros querem gastar, em média, 240 reais no Dia dos Namorados (ante 210 reais no Dia das Mães).

Em 2020, 15,8 milhões de compras online foram feitas na data, aumento de 112,8% em reçaão ao mesmo período de 2019. Os pedidos renderam faturamento de 6,45 bilhões de reais, aumento de mais de 100% em relação ao do ano anterior, segundo a Neotrust, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce.