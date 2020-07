10 filmes e séries sobre o amor para assistir em casa no Dia dos Namorados

O amor pode assumir várias formas. Para o Dia dos Namorados 2020, EXAME separou dez dicas de filmes e seriados disponíveis nos streamings, como Netflix, Amazon Prime Video e HBO Go, para casais e solteiros assistirem em casa com uma boa pipoca e se divertirem, se emocionarem e se identificarem com as histórias. Os seriados e filmes exploram as várias facetas dos relacionamentos, passando por romance, sexo, drama e humor e contemplando histórias de todos os tipos. Confira:

Modern Love

Série criada por John Carney. Com Anne Hathaway, Dev Patel, John Slattery, Andy Garcia, Tina Fey, Cristin Milioti e Sofia Boutella. Na Amazon Prime Video

Em dez episódios com um elenco de peso, cada um contando uma história diferente, a primeira temporada do seriado “Modern Love” traz histórias de todos os tipos em Nova York. O criador da série, John Carney, se baseou nas histórias reais contadas em uma coluna semanal sobre amor do jornal The New York Times. Em um dos episódios, Catherine Keener é Julie, uma jornalista que entrevista Joshua (Dev Patel), um jovem empreendedor de sucesso que criou um aplicativo de encontros. A conversa acaba saindo do campo profissional e Joshua revela à jornalista sua história pessoal de um namoro fracassado. O que ele não espera é que a ex-namorada lerá a reportagem. Em outro episódio, Anne Hathaway é Lexi, uma advogada bem-sucedida que tenta se relacionar com homens de uma maneira normal. O problema é que ela sofre de depressão e transtorno bipolar, e será difícil explicar às pessoas a luta dela com a doença. A Amazon Prime Video prepara uma segunda temporada do seriado.

Cena de “Modern Love”, série da Amazon Prime Video Cena de “Modern Love”, série da Amazon Prime Video

De Canção Em Canção

Direção de Terrence Malick. Com Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman e Cate Blanchett. Na Netflix

Depois de “To The Wonder” (2012) e “Knight of Cups” (2015), o diretor americano Terrence Malick completa a sua trilogia poético-afetiva sobre amor com “De Canção em Canção”, filme de edição surrealista e história psicodélica sobre os relacionamentos entre os quatro protagonistas, que navegam pela indústria da música, entre festas e shows de rock: BV (Ryan Gosling), Faye (Rooney Mara), Cook (Michael Fassbender) e Rhonda (Natalie Portman). O filme mostra como relações humanas podem ser muito mais complexas do que aparentam.

Cena do filme “De Canção em Canção” Cena do filme “De Canção em Canção”

Desobediência

Direção de Sebastián Lelio. Com Rachel Weisz, Rachel McAdams e Alessandro Nivola. No Google Play Filmes

O amor homossexual pode ser tabu para muita gente. Em uma comunidade religiosa, o tabu é ainda maior. Em “Desobediência”, filme do chileno Sebastián Lelio (“Uma Mulher Fantástica”, “Glória”), Rachel Weisz é Ronit Krushka, uma mulher que volta para seu bairro, no norte de Londres, depois de viver anos em Nova York sem contato com seu pai. Ela faz parte de uma comunidade judaica ortodoxa. Em seu antigo bairro, ela reencontra Esti Kuperman (Rachel McAdams), sua amiga desde a infância e seu antigo amor. As duas mulheres terão de superar preconceitos e tradições religiosas para assumirem seu relacionamento.

Cena do filme “Desobediência” Cena do filme “Desobediência”

Antes do Amanhecer

Direção de Richard Linklater. Com Ethan Hawke, Julie Delpy e Andrea Eckert. No Google Play Filmes

O diretor americano Richard Linklater é famoso por inovar em seus projetos cinematográficos. Em “Boyhood” (2014), ele filmou durante doze anos com os mesmos atores, um curto período de gravação por ano, de modo a acompanhar o crescimento e envelhecimento dos personagens. Antes, sua “Trilogia do Antes” já fizera algo similar. Em três filmes, que vão de 1995 a 2013, Linklater conta a história do casal Jesse (Ethan Hawke) e Céline (Julie Delpy). No primeiro filme, “Antes do Amanhecer”, o casal se conhece por acaso em um trem que vai de Budapeste a Viena. Eles decidem passar um dia juntos na cidade austríaca e, claro, acabam se apaixonando. Ao amanhecer, terão de se despedir.

Cena do filme “Antes do Amanhecer” Cena do filme “Antes do Amanhecer”

Me Chame Pelo Seu Nome

Direção de Luca Guadagnino. Com Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar e Esther Garrel. No Google Play Filmes

O filme do diretor italiano, ganhador de um Oscar, se baseou no romance do escritor ítalo-americano André Aciman. Em “Call Me By Your Name”, Armie Hammer é Oliver, um americano que trabalha com arqueologia e chega à casa do professor Perlman (Michael Stuhlbarg), no norte da Itália, para passar algumas semanas a trabalho. Ali, conhece o filho de Perlman, Elio (Timothée Chalamet). Ao longo do convívio, uma paixão surgirá entre os dois e os pegará de surpresa.

Cena do filme “Me Chame Pelo Seu Nome” Cena do filme “Me Chame Pelo Seu Nome”

Ela Quer Tudo

Direção de Spike Lee. Com Tracy Camilla Johns, Tommy Redmond Hicks, John Canada Terrell e Spike Lee. Na Netflix

O diretor americano Spike Lee dirigiu e escreveu essa comédia dramática de 1986, além de ter servido de ator. Foi seu primeiro longa-metragem e lhe abriu as portas para Hollywood. Filmado em preto e branco, “Ela Quer Tudo” conta a história da jovem Nola Darling, que leva a vida no Brooklyn nova-iorquino entre três pretendentes muito diferentes entre si: o educado e pomposo Jamie Overstreet, o egocêntrico modelo Greer Childs, e o imaturo e baixinho Mars Blackmon.

Cena do filme “Ela Quer Tudo” Cena do filme “Ela Quer Tudo”

Easy

Criado por Joe Swanberg. Com Michael Chernus, Elizabeth Reaser, Zazie Beetz e Dave Franco. Na Netflix

A série de comédia “Easy”, original Netflix, tem um formato bem peculiar: as três temporadas trazem episódios que contam histórias diversas, de personagens distintos. Mas, diferentemente de outras séries do tipo “coletânea”, como “Modern Love”, Easy acaba ligando alguns personagens e histórias de maneira indireta e também repete algumas das narrativas, fazendo com que alguns personagens retornem ao longo das temporadas. Além disso, todos os episódios têm em comum o fato de se passarem na cidade de Chicago e de terem como tema questões de amor e sexo. De relacionamentos gays a héteros, de amores perfeitos a relações fracassadas, passando por relacionamentos de apenas uma noite, jovens namorados confusos e casamentos em crise, há episódios para todos os gostos.

Cena do seriado “Easy” Cena do seriado “Easy”

Será Que?

Direção de Michael Dowse. Com Daniel Radcliffe, Zoe Kazan, Megan Park e Adam Driver. Na HBO Go

Depois da saga “Harry Potter”, Daniel Radcliffe estreia essa comédia romântica ao lado de Zoe Kazan. Em Toronto, Canadá, o solteiro e problemático Wallace (Radcliffe) está de coração partido após um namoro fracassado. Em uma festa, conhece Chantry, que namora. Os dois criarão uma forte amizade, mas logo ficará claro que há algo a mais entre eles. Quando o namorado de Chantry vai trabalhar em outro país, as coisas prometem ficar confusas.

Cena do filme “Será Que?” Cena do filme “Será Que?”

Fleabag

Direção de Phoebe Waller-Bridge. Com Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford e Olivia Colman. Na Amazon Prime Video

Em duas temporadas, Phoebe Waller-Bridge, que criou, escreveu, dirigiu e estrelou “Fleabag”, encarna uma mulher um tanto problemática na Londres contemporânea. A comédia mostra como a protagonista lida com questões como sexo, relacionamentos amorosos e também relacionamentos familiares, como com sua estranha irmã Claire e a madrasta encarnada pela ganhadora do Oscar Olivia Colman.

Cena do seriado “Fleabag” Cena do seriado “Fleabag”

Insecure

Criação de Issa Rae e Larry Wilmore. Com Issa Rae, Yvonne Orji e Jay Ellis. Na HBO Go

Com a quarta temporada recém lançada na HBO, “Insecure” conta a história de duas amigas negras na Los Angeles contemporânea. Prestes a completar 30 anos, Issa e Molly precisam lidar com coisas como carreira, dinheiro, namorados e vida adulta. As personagens vivenciam cenas hilárias, mas também dramáticas, que exploram questões como sexismo e racismo. A criadora e atriz da série Issa Rae já foi indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro por sua atuação no seriado.