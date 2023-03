Filme “O Auto da Compadecida” ganhará continuação

Mais de vinte anos depois do sucesso que levou às telonas a peça teatral do escritor paraibano Ariano Suassuna, “O Auto da Compadecida”, os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele se preparam para reviver Chicó e João Grilo na continuação do longa-metragem, “O Auto da Compadecida 2”.

Com estreia prevista para o ano que vem, o novo filme conta com direção de Guel Arraes, desta vez em conjunto com Flávia Lacerda.

A comédia dramática narra as aventuras de Chicó e João Grilo, dois amigos que vivem de golpes, enganando o povo do vilarejo onde moram.

“João Grilo e Chicó são uns presepeiros que teimam em sobreviver e, ao fazê-lo, desafiam estruturas de poder. Nada mais atual. É uma honra danada fazer parte dessa aventura que mais parece um milagre da Compadecida!”, vibra a diretora.

Para Guel Arraes, desde o lançamento de “O Auto da Compadecida” que João Grilo e Chicó pareciam querer viver novas histórias. “Então, pedimos licença a Ariano Suassuna para dar continuidade à história desta grande amizade”, comenta.

As filmagens terão início em agosto e a dupla de atores celebra a volta ao terreno mágico de Suassuna: “Fazer o Chicó de novo é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos ‘O Auto 2’ à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia este presente”, comemora Selton.

A estreia está prevista para o próximo ano.

Anúncio da continuação de "O Auto da Compadecida"

