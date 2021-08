Fabricantes de roupas de banho buscam novos materiais ecológicos

No primeiro semestre, antes da ameaça da variante delta, uma sensação de liberdade já dominava os consumidores. Além de passagens aéreas e sapatos de salto alto, maiôs se tornaram um item muito procurado entre compradores ansiosos por escapar da quarentena. Globalmente, consumidores gastaram US$ 2,7 bilhões no mercado de moda praia no primeiro semestre de 2021, um salto de 19% em relação ao mesmo período de 2019, segundo analistas do NPD Group.

Há décadas, a maioria das roupas de banho é fabricada com spandex, inventado por cientistas da DuPont em 1959 como alternativa mais leve e respirável à borracha. O material à base de petróleo rapidamente se tornou padrão na indústria de vestuário e, em 1972, a Speedo se tornou a primeira empresa a vender roupas de banho com spandex. Até 2017, o poliéster e o spandex representavam cerca de 65% dos tecidos usados no mercado de moda praia, de acordo com a Allied Market Research.

À medida que novos biquínis, peças únicas e sungas entram nos guarda-roupas, os usados geralmente acabam em aterros sanitários. “O spandex é um material muito difícil de reciclar”, disse Shannon Bergstrom, gerente de marca de sustentabilidade da Recycle Track Systems. As fibras sintéticas são muito curtas para a classificaçãp dos processos mecânicos, e ainda não existem métodos químicos eficazes para recuperar o material usado. Os consumidores sempre podem doar ou revender roupas de banho usadas, mas não há garantia de que alguém as comprará, mesmo que sejam novas com etiquetas. “Espero que as empresas paguem a conta para criar soluções”, acrescenta Bergstrom.

Algumas estão tentando. A linha EcoMade da Lycra Company inclui fibras extraídas de restos de spandex pré-consumo, bem como misturas de tereftalato de polietileno reciclado, um plástico comum. A Speedo vende roupas de banho de desempenho em spandex resistente ao cloro, e a fibra Xtra Life da Lycra promete durar mais do que as convencionais, criando menos desperdício. Talvez o mais popular entre as linhas de boutiques e roupas de banho voltadas para a moda seja o Econyl, fabricado pela Aquafil, que recupera redes de pesca dos oceanos e tapetes industriais de aterros para transformá-las em fios.

“Roupas de banho são nosso maior desafio”, diz Dana Davis, chefe de sustentabilidade da marca ecologicamente consciente Mara Hoffman. A empresa desenha suas peças com Econyl e Repreve, uma fibra de desempenho feita de materiais reciclados, como garrafas de plástico e, em breve, trabalhará com outro nylon reciclado chamado Q-Nova. “Não estamos usando combustíveis fósseis virgens”, diz Davis, “mas, vamos ser honestos, este não é o fim de tudo. Não há como pegar um maiô e reciclá-lo em outro maiô”. Além disso, Davis aponta, essas roupas de plástico reciclado liberam microplásticos no abastecimento de água, assim como o novo spandex.

As marcas que usam Econyl e Repreve esperam que as empresas que criaram esses produtos descubram como os materiais podem ser reutilizados, e em breve. “Enviamos e-mails para eles com frequência para saber quando podemos reciclar esses materiais”, diz Abigail Lorick, diretora de criação da linha de roupas de banho sustentáveis Ansea. “Nosso grande objetivo para 2021 é descobrir como podemos começar a usar roupas de banho que durem a vida inteira.”