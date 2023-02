Exposição imersiva de Picasso chega a São Paulo em março

As obras serão exibidas com uma tecnologia chamada Image Totale, que permite aos visitantes interagir de forma multissensorial com as imagens evocativas de diversos períodos do artista, das fases Azul e Rosa até a incursão no cubismo. A mostra tem concepção de Annabelle Mauger e Julien Baron, em colaboração com a historiadora de arte Androula Michael. Já foi apresentada em Lyon, na França, Quebec e Vancouver, no Canadá, e em Atlanta e São Francisco, nos Estados Unidos. No momento está em Madri.

Este será o ano de Picasso. O artista espanhol será tema de mais de 50 exposições pelo mundo devido aos 50 anos de sua morte, no dia 8 de abril de 1973. As mostras estão sendo organizadas principalmente pelos governos espanhol e francês — o artista se exilou em Paris para fugir da perseguição da ditadura de Francisco Franco (1939-1975). Já estão previstas exibições em Mônaco, Alemanha, Suíça, Romênia, Bélgica, além de Espanha e França, e até nos Estados Unidos, em museus como o Petit Palais, em Paris, o Guggenheim, de Bilbao, e o MoMA, de Nova York. O ano de 2023 ficará também marcado pela abertura do Centre d'Études Picasso no Musée National Picasso-Paris, situado nos espaços históricos e renovados do Hôtel de Rohan, na capital francesa. A ideia é que a documentação sobre o artista esteja toda disponível em uma base de dados com um portal digital, formando assim um centro de referência único sobre o artista com alma de criança. Imagine Picasso | MorumbiShopping | Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, São Paulo | De 9 de março a 18 de junho