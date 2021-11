Este relógio foi arrematado por 1,7 milhão de reais em um leilão

No último final de semana, Genebra, a capital da Suíça, recebeu a nona edição do Only Watch, um leilão beneficente bianual que reúne relógios únicos de 54 grifes de relojoaria, desenhados especialmente para o evento. Neste ano, os 53 lotes foram disputados lance a lance, arrecadando mais de 30 milhões de marcos suíços - o equivalente a 176 milhões de reais, que serão investidos em projetos de pesquisa sobre Distrofia de Duchenne, uma doença genética rara e degenerativa. A estimativa inicial era que o relógio fosse arrematado por algo entre 300 e 600 mil reais.

Entre as obras primas leiloadas no Only Watch está o TAG Heuer Carbon Monaco, uma releitura high-end de um modelo icônico da marca, conhecido entre colecionadores como "Dark Lord". Produzido em quantidade limitada nos anos 70, o Dark Lord nunca apareceu em um catálogo ou anúncio da marca, o que o torna extremamente raro e altamente valorizado.

Em homenagem a essa "figurinha rara", o Carbon Monaco tem formato quadrado, todo em fibra de carbono preta, com cada uma das das facetas intrincadas do mostrador acabada à mão, dando uma profundidade e uma aparência multidimensional ao relógio. Apesar de parecer de metal, a pulseira é de couro. O segredo está no processo de injetar silicone no couro e, em seguida, estampá-lo com um molde em forma de pulseira de metal - um processo que levou meses para ser aperfeiçoado.

"É uma peça excepcional com todos os detalhes minuciosamente trabalhados e com o mais alto nível de refinamento", disse Nicholas Biebuyck, Heritage Director da TAG Heuer, em entrevista exclusiva à EXAME - leia mais abaixo. "Ele foi um verdadeiro desafio técnico para nossas equipes e exigiu testes específicos e extensivos para garantir a máxima qualidade e confiabilidade da peça."

Inicialmente, a estimativa inicial era que o relógio fosse arrematado por algo entre 300 e 600 mil reais, mas o lance final foi quase três vezes maior: 290 mil marcos suíços, ou 1,7 milhão de reais.

Confira abaixo a entrevista completa com Nicholas Biebuyck, Heritage Director da TAG Heuer

EXAME: Resumir toda a herança da TAG Heuer em um único relógio é um grande desafio e uma grande responsabilidade. Você pode contar alguns detalhes deste processo, e quais foram suas preocupações nesta tarefa?

Nicholas Biebuyck: O projeto Only Watch foi definitivamente uma ilustração do trabalho em equipe no seu melhor. Ele incluiu membros das equipes de Pesquisa & Desenvolvimento, Design, Concepção, Patrimônio, Inovação, Movimentos... um esforço verdadeiramente multifuncional dentro da TAG Heuer, mas que também abrangeu toda a nossa cadeia de fornecimento. Colaboramos com nosso parceiro fabricante do mostrador Artecad, assim como com o mestre de mostrador e micropintor André Martinez de Le Locle, e com a Artime SA para os acabamentos manuais do movimento, alavancando a experiência em toda a linha para alcançar o resultado excepcional que imaginávamos. Como muitos projetos de relojoaria, a linha do tempo foi provavelmente nosso maior desafio, mas fomos capazes de virá-la em apenas alguns meses.

Qual é a importância do "Only Watch" para a TAG Heuer? A marca participa ou promove outras ações filantrópicas como esta?

Apoiamos Only Watch em várias ocasiões no passado, incluindo as edições de 2011 e 2017. Nosso CEO Frédéric Arnault e eu temos uma estreita relação pessoal com Luc Pettavino e, naturalmente, estamos muito interessados em estar envolvidos como resultado. O leilão Only Watch é uma iniciativa fantástica e uma bela maneira de unir nossa indústria a serviço da criatividade e da generosidade. Estamos muito felizes em poder contribuir com uma peça TAG Heuer para o leilão de 2021 e envolver nossa comunidade em torno do projeto tanto quanto possível. De modo geral, estamos sempre felizes em apoiar causas e parceiros que repercutem com nossa marca com peças dedicadas e exploramos todas as oportunidades que fazem sentido para ambas as partes.

Por que a marca escolheu homenagear o "Dark Lord" desta vez? O que ele representa para o TAG Heuer?

O Mônaco é uma de nossas coleções mais icônicas, que ao lado da Carrera, está no centro de nossa marca há mais de 50 anos, por isso foi a escolha natural para um projeto desta estatura, graças ao seu design de vanguarda que se presta muito bem a reimaginações futuristas. Nos inspiramos na famosa referência Heuer Monaco 74033N, nascida no final dos anos 70, que foi esteticamente muito impactante e traduziu muito bem o conceito de carbono que tínhamos em mente para Only Watch 2021. É também uma peça altamente desejável entre nossos colecionadores. Ele tem uma certa mística porque não se sabe muito sobre ele e muito poucas peças foram produzidas, mas é absolutamente marcante: sua caixa totalmente preta e seu mostrador foram uma saída ousada do já disruptivo design do Heuer Monaco de 1969 e é lembrado como uma expressão radical de nosso espírito vanguardista. A ambição com este projeto era aproveitar nossa herança para criar algo ousado, espetacular, mas autenticamente ligado à nossa marca.

Quais são os desafios de engenharia envolvidos na criação do Only Watch Carbon Monaco? Além de ter apenas uma única peça produzida, o que o torna único?

O TAG Heuer Only Watch Carbon Monaco é uma peça excepcional com todos os detalhes propositadamente e com o mais alto nível de refinamento. As principais características que o diferenciam são sem dúvida o mostrador aberto realizado pela Artecard, o fundo de caixa de safira que é o maior já adaptado a um Mônaco e que proporciona uma excelente visão do movimento. Este movimento é também uma novidade; nosso movimento cronógrafo interno, o calibre Heuer 02 foi retrabalhado e recebeu o mais alto nível de acabamento manual, ao mesmo tempo em que também recebeu nossa mola de filamento de carbono patenteada. Esta integração única foi um verdadeiro desafio técnico para nossas equipes e exigiu testes específicos e extensivos para garantir a máxima qualidade e confiabilidade da peça.

O Only Watch Carbon Monaco tem uma pulseira que se parece com metal, mas é feita de couro - uma característica nunca antes vista. Quanto tempo levou e como foi o desenvolvimento desta pulseira? Vamos vê-la em outros relógios de marca no futuro?

A pulseira é de fato um design muito novo, imaginado por nossas equipes internamente, mas que ganhou vida graças à experiência de um casal de nossos fornecedores especializados na produção de alças. Trabalhamos com eles na aparência final, nos testes e no desenvolvimento. Sua particularidade é o uso de silício dentro da alça para fornecer estrutura e durabilidade a suas características únicas. O resultado final é bastante espetacular e, por enquanto, só estará disponível no Only Watch.