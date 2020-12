Escolha o armário certo para deixar sua cozinha mais quente e acolhedora

Cozinhar é uma tarefa que deveria ser alegre. Quando estamos na cozinha de casa, afinal, em geral estamos em família ou com os amigos por perto, compartilhando momentos especiais. Então, por que não fazer uma decoração para este cômodo igualmente alegre? Por que não investir em um armário de cozinha colorido?

Cozinha colorida, mas ainda sóbria

Quando se fala em cozinha colorida, a maioria das pessoas lembra de tons vivos. Mas existem outras opções. Os móveis mais simples para este tipo de ambiente apresentam partes em branco. Opções mais sofisticadas de armários planejados podem ter as suas partes personalizadas de preto e cinza, combinando com os eletrodomésticos super modernos e o conceito contemporâneo de viver, que prega limpeza fácil.

Mais alegria através da cor

Se queremos uma cozinha com um visual mais alegre e confortável, porém, um retrato das reuniões de família, devemos investir em armários de outras cores. É o caso, por exemplo, das peças mobiliárias revestidas de lâminas em tons de laranja, vermelho ou verde. E não podemos nos esquecer das lindas propostas de cozinhas multicoloridas, com um astral super jovial.

As tecnologias evoluíram e é óbvio que sempre teremos como aliadas as boas técnicas do passado. Ou seja, podemos contar com opções de armários para cozinha já vindos de fábrica em diversas cores. Podemos, inclusive, solicitar um projeto personalizado à loja, atendendo ao nosso gosto. Uma tendência do momento são os móveis feitos de aglomerado de madeira, revestidos de lâmina plástica, de madeira ou laca.

Para quebrar um pouco a sobriedade de uma decoração moderna, podemos mesclar elementos novos e antigos. Por exemplo, colocar uma mesa, cadeiras, cristaleira ou paneleiro restaurado em meio a um conjunto de armários novos, fabricados hoje em dia. E estas peças podem ser pintadas ou trabalhadas em alguma técnica artesanal, como a pátina, na cor que quisermos, se tornando um ponto focal importante.

Charme e sofisticação em casa

Os móveis fabricados hoje em dia podem apresentar detalhes surpreendentes. Eles podem ter tanto a parte externa quanto interna colorida – fica a seu critério ou do seu decorador. Também pode ter puxadores coloridos. Ou portas de nichos em vidro com possibilidade de película colorida. E, no caso das cozinhas, os módulos interiores podem receber também um tampo colorido, geralmente de pedra – como em quartzo, silestone ou granito.

Mudança de atitude

Muita gente nem imagina, mas as cores dos ambientes impactam nas nossas atitudes, saúde e humor. Pois saiba que, ao colocar mais cor na sua cozinha, é provável que você consiga obter resultados diferentes. Mais azul e verde turquesa fariam sua família repensar a quantidade de alimentos consumidos. Verde e laranja estimulam a alimentação saudável. E toques de vermelho nos fariam comer mais.

Os benefícios que cada cor trariam:

branco = limpeza e simplicidade;

rosa = compaixão, união, e carinho com a família;

amarelo = claridade, abundância, sucesso e positividade;

marrom = estabilidade, autenticidade e ligação com a natureza;

laranja = alegria, conforto, calor, e boas energias;

roxo = calma;

preto: sofisticação e requinte.

Do que está mais precisando? É só acertar na cor e começar pelos móveis. Mas não esqueça de planejar também os tons dos revestimentos, utensílios e ornamentos que ficarão expostos.

Essas dicas foram criadas pela equipe Viva Decora.