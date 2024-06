Elementos da natureza inspiram nova coleção da Pandora. Confira

Pioneira no segmento de charms, a Pandora – considerada a maior marca de joias do mundo – acaba de lançar a Pandora Essence, nova coleção que apresenta uma estética completamente inédita para a marca. Com contornos orgânicos e designs esculturais, as novas peças são inspiradas nas formas fluidas da natureza e no design nórdico.

“Estamos muito entusiasmados em apresentar uma nova coleção com estética de design inerentemente orgânica”, afirmam Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, diretores criativos da Pandora. “Com Pandora Essence, queremos representar a ideia de liberdade, ao mesmo tempo que criamos designs sensuais que convidam ao toque.”

Anitta com peças da Pandora: cantora foi anunciada este ano como nova embaixadora da marca (Pandora/Divulgação)

Pandora Essence

A coleção Essence contará com 50 joias, como brincos huggies circulares, de argola com acabamento orgânico, e barrocos adornados com pérolas cultivadas; anéis Stacking de design orgânico; e colares de pérolas cultivadas e de barra em T Circles.

Todas as peças são elaboradas com materiais duráveis, como prata esterlina e banho de ouro 14K, complementados por artesanato de alta qualidade e pérolas cultivadas.

Essence: nova coleção traz contornos orgânicos e designs esculturais (Pandora/Divulgação)

Fundada em 1982 em Copenhague, na Dinamarca, a Pandora é reconhecida mundialmente por suas peças acabadas a mão, oferecendo infinitas possibilidades de personalização que permitem a cada pessoa expressar seu estilo único. Presente em mais de 100 países, a marca se destaca não apenas pelo design, mas também pelo compromisso com a sustentabilidade.

A nova coleção da Pandora reflete essa abordagem, utilizando prata e ouro reciclados em todas as suas joias. Além disso, a empresa se propôs a reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa em toda a sua cadeia de valor até 2030.

No Brasil, a divulgação fica por conta da cantora Anitta, anunciada este ano embaixadora da marca.

Lançamentos da Pandora: nova coleção Essence chega no dia 23 às lojas e ao e-commerce (Pandora/Divulgação)

A nova coleção Essence estará disponível a partir de 23 de maio, tanto no e-commerce da marca como em lojas físicas da Pandora.