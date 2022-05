Do TikTok para as passarelas, o estilo Preppy como tendência da Dior

Suéteres, saias, calças e blazers xadrez, um estilo que lembra o figurino de filmes como As Patricinhas de Beverly Hills e adolescentes dos anos 1970. Graças ao TikTok, o estilo batizado de Preppy, voltou a ser tendência por uma geração que não viveu as décadas passadas.

Valorização do status, extravagância e luxo, eram alguns aspectos valorizoados pelos jovens da época, e que eram traduzidos nas vestimentas. Hoje em dia, com a grande exposição nas redes sociais, e o aumento da busca pela valorização da imagem, a estética retornou.

Seguindo a premissa de que a moda é um reflexo da sociedade, o estilo Preppy, saiu do TikTok para as passarelas. Na recente campanha masculina de outono 2022 da Dior, a grife celebra a liberdade com olhos que misturam contracultura com couture e refinamento parisiense com a modernidade casual americana.

Seus modelos evocam os poetas rebeldes da geração beat em um cenário pontuado pelas palavras de Jack Kerouac, com desfile que reinterpretou o romance Na Estrada.

Dentre as peças, blazers sobre suéteres, bolsas transversais, gorros e jaquetas de couro revisitam o passado Preppy com o sportswear americano.

