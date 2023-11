Do desfile da Dior para o Brasil: obras de Joana Vasconcelos são atrações no Museu Oscar Niemeyer

Sete metros de altura e vinte metros de comprimento, a obra Valquíria Miss Dior, feita com crochê de lã, tecidos e poliéster, suspensa em cabos de aço, é uma das peças da artista portuguesa Joana Vasconcelos que desembarcam hoje, 23, em Curitiba no Museu Oscar Niemeyer.

A mostra Extravagâncias é a maior exposição individual da artista no Brasil e uma das mais grandiosas já realizadas pelo MON.

“Olho e diversos espaços singulares abaixo dele, andares da torre e a principal rampa interna do Museu foram ocupados pelo colorido e pela criatividade dessa artista que vive e trabalha em Lisboa, mas cuja arte transborda os limites de Portugal e da Europa e fascina o público de vários continentes”, explica a diretora-presidente do Museu, Juliana Vosnika. “Instalações e esculturas monumentais extrapolam o espaço e invadem o MON, convidando o visitante a mergulhar num universo jamais criado no Museu”.

“Outro destaque é a ‘Valquíria Matarazzo’, que recepciona o público instalada sobre a rampa principal de acesso ao Museu, na entrada de visitantes, local nunca utilizado como espaço expositivo”, conta Juliana.

O curador da mostra, o francês Marc Pottier, afirma que “Extravagâncias”, de Joana Vasconcelos, transcende o barroco e o kitsch. “Depois do Guggenheim de Bilbao, do Château de Versailles, do Palazzo Grassi de Veneza, a artista apresenta a sua primeira exposição museológica no Brasil”, informa.

Ele explica que a gigantesca instalação “Valquíria Miss Dior” foi criada neste ano pela artista para o desfile da Dior, em Paris, e atualmente figura nas vitrines da marca em vários locais do planeta. “É uma obra que desafia todas as tendências artísticas e quebra a monotonia de uma estética”, diz o curador.

“A seleção de modelos dos seus principais projetos site-specific realizados em todo o mundo permite-nos captar a amplitude de uma personalidade extraordinária que parece ter o céu como limite”, comenta.

Além do Olho e da rampa do Museu, o trabalho da artista ocupa os andares da torre e espaços Araucária, onde o público poderá ver obras como “Pantelmina”, “Big Booby”, maquetes dos icônicos “Solitário”, “Castiçais”, “Gateway”, “Bolo de Noiva”, “Máscara” e “Sapato”, além de diversos painéis.

“Estou muito feliz por voltar ao Brasil e poder reunir a minha última ‘Valquíria (Miss Dior)’ com a que criei para o Matarazzo em 2014, num diálogo muito interessante não só entre as duas obras, mas também com a arquitetura do Museu. Concebi ainda, especialmente para o MON e pela primeira vez na minha carreira, uma mostra de maquetes que vai permitir explorar a ligação da obra de arte com o espaço e a arquitetura, uma ideia que surgiu a partir do privilégio que é expor no ‘Olho’ do Niemeyer”, diz Vasconcelos.

Serviço:

“Extravagâncias”, de Joana Vasconcelos

Museu Oscar Niemeyer

De 23 de novembro de 2023 a maio de 2024

R. Mal. Hermes, 999, Curitiba - PR