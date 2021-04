Disney faz acordo com a Sony para exibir filmes no streaming

A Walt Disney anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo com a Sony para trazer os novos filmes da franquia Homem-Aranha além de outros para os serviços de streaming da Disney e seus canais de televisão nos Estados Unidos depois que eles forem exibidos na Netflix.

A Disney também assegurou os direitos de oferecer centenas de filmes mais antigos da Sony muito antes, entre eles Jumanji e Hotel Transilvânia. A empresa afirmou que irá acrescentar um número significativo de títulos da Sony a partir de junho. Os termos financeiros do acordo não foram revelados.

O acordo significa que a Disney poderá oferecer novos filmes da Sony, incluindo os novos filme da Marvel Homem-Aranha e Venom, a partir de 2023. Primeiro eles serão exibidos nos cinemas e oferecidos em DVD ou em serviços de vídeo sob demanda.

Depois, eles irão para a Netflix por um período de 18 meses de exclusividade antes de chegarem à Disney+ e a outras plataformas da Disney.

O acordo cobre novos filmes da Sony que estreiam nos cinemas entre 2022 e 2026. Entre as obras com lançamento agendado estão o filme da Marvel Morbius, a adaptação do livro best-seller Um Lugar Bem Longe Daqui, e o thriller Bullet Train, com Brad Pitt, além de nova parte da série de filmes Bad Boys.

A Netflix chegou a um acordo com a Sony no início do mês.