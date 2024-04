Dia do Café: 11 bares e restaurantes para provar drinques com o grão

O café está em momento de ascensão indiscutível. Não se trata apenas do cafezinho cotidiano que acompanha o despertar dos brasileiros pela manhã, mas sim de uma expansão para novos horizontes. Agora, essa bebida tão querida está conquistando também seu espaço no happy hour, tornando-se um ingrediente de destaque na coquetelaria, graças ao seu amargor equilibrado e versatilidade.

Em celebração ao Dia do Café, que é comemorado hoje, 14, selecionamos 11 lugares em São Paulo onde é possível desfrutar bons drinques que têm o café como ingrediente principal.

Guilhotina

O premiado bar de drinques tem ambiente moderno, descolado e com um toque rústico. A carta de drinks fica sob responsabilidade do bartender Alê D’Agostino, que traz como novidade o Negroni Coffea (R$ 49), que leva gin infusionado com café No More Bad Coffee, Campari e Vermute.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone: (11) 3031-0955 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 18h à 01h e sábado das 17h à 01h | http://www.guilhotinabar.com.br.

O Carrasco

Old Executioner (John Ramatis/Divulgação)

Atrás de uma cortina de veludo vermelha no segundo andar do festivo Guilhotina, está escondido o bar O Carrasco. Do bar saem boas pedidas da nova carta de drinques, como o Old Executioner (R$ 79), feito com Whisky Woodford Reserve, Amaro, Vinho Jerez e um leve toque de café espresso.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP. Em cima do Guilhotina. Telefone: (11) 3031- 0955 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 00h. | @ocarrascobar

Modern Mamma Osteria

No italiano Modern Mamma, a carta de drinques é de autoria da bartender Márcia Martins, que oferece como opção o Coffee Negroni (R$40) drinque que harmoniza Gin, Amaro, Rosso e Espumante de Café.

Serviço: Itaim Bibi: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h. Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Nonna Rosa

Além do menu caprichado, a carta de drinques do italiano Nonna Rosa não fica para trás. Vale provar o clássico Espresso Martini (R$37), um coquetel que tem a combinação perfeita de Licor Patrón Café, Vodca, Café e Açúcar.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h.

A Pizza da Mooca

Espresso Mooca. (Mário Rodrigues/Divulgação)

A pizzaria premiada agora une forças com outra figura consagrada, o mixólogo Alê D’Agostino, sócio da marca de engarrafados APTK Spirits, agora assina a nova carta de drinques da casa. O Espresso Mooca (R$36) leva rum, whisky, Licor 43, café Expresso, xarope de açúcar, finalizado com raspas de chocolate e laranja.

Serviço: Mooca: Rua da Mooca,1747 - Mooca - São Paulo/SP – Fone: (11) 3571-1221 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h. Pinheiros: Rua João Moura, 529 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 3064-0060 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h | http://www.apizzadamooca.com.br.

Café Hotel

A casa mistura boa coqueteleira com pista de dança no coração de Pinheiros, um espaço que varia a programação para abraçar os mais diferentes públicos. Lá, o bar serve o clássico Espresso Martini (R$45) e o G&T Alfa (R$42), com gim infusionado com café e chá de chocolate.

Serviço: R. Amaro Cavalheiro, 22 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone:(11) 3819-9255 | Horário de funcionamento: quarta a sábado, das 18h à 01h.

Tuy, Cocina

Coffee Martini. (Rubens Kato /Divulgação)

Com gastronomia ibérica contemporânea, que une e reinventa sabores da Espanha e Portugal, e drinques autorais, o Tuy, Cocina oferece uma versão diferente do Coffee Martini (R$ 52,50), com vodca ketel one, café, licor de café cristal (grão não torrado), sorvete de café e pixurim.

Serviço: R. Padre João Manuel, 1156 – Jardins | Telefone: (11) 91641-1309 ou (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: de domingo e segunda, das 12h às 22h, e de terça a sábado, das 12h à meia-noite

BEC Bar

Iced Irish Coffee. (Rodolfo Regini/Divulgação)

Com endereço em Pinheiros, o bar conta com boas cervejas, churrascos, burgers e petiscos de boteco em um ambiente amplo, verde e arejado. A casa também oferece drinques para qualquer ocasião, como o Iced Irish Coffee (R$ 36), feito com Jameson whiskey, licor Baileys, café espresso e raspas de chocolate. Outras duas opções com café são o shot de Toddynho (R$23), com Baileys, amaretto e licor de café, e o Carajillo (R$36), com Licor 43 e café espresso.

Serviço: Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 95660-2065 Horário de funcionamento: quarta a sexta das 18h à 01h, sábado das 12h à 01h, domingo das 12h às 19h.

Piccini Cucina

O restaurante italiano comandado pelo chef Ney Alves combina tradição e sofisticação em seus pratos, oferecendo também uma carta de drinques sofisticada para harmonizar com a refeição. Das opções com café saem do balcão o Strati (R$52), feito com ganache de chocolate, Licor 43, café, espuma de leite, finalizado com canela, e o Carajillo (R$52), feito com café expresso e Licor 43.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista - São Paulo – Tel (11) 96481-7877 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 23h, terça a quinta das 12h às 15h e das 19h à 00h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 00h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Trinca Bar & Vermuteria

Pass Coffee Hanky Panky. (Tales Hidequi/Divulgação)

A casa localizada em Pinheiros acolhe bem os fãs de um bom vermute com torneiras repletas da bebida. Com iluminação baixa e um balcão atrativo, o bar inova na criação de drinques como o Pass Coffe Hanky Panky (R$38), feito à base de vermute rosé, gin, Fernet, café Bourbon Amarelo e infusão de uva-passa com grãos de café.

Serviço: R. Costa Carvalho, 96, Pinheiros | Horário de funcionamento: de terça a sábado: das 18h à 01h | Fechado no domingo e na segunda

Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine

Cafe Tostado. ( Mariana Pekin/Divulgação)

Sob o comando do chef João Mantovani, o Mantovani Fine Italian oferece pratos tipicamente italianos, com cardápio recheado de entradas frias e quentes, massas secas, frescas e caseiras, principais e sobremesas, além de drinques originais, como Café Tostado (R$42), feito com rum Bacardi Oro, Expresso Brasil Orgânico, caramelo salgado e cumaru.

Serviço: Rua Tucuna, 381, Perdizes | Telefone: (11) 94263-1638 | Horário de funcionamento:

de quarta a sexta, das 19h às 23h; aos sábados, 12h às 16h e das 19h às 23h; e, aos domingos, das 12h às 17h