Defensora da vida selvagem do Quênia, Paula Kahumbu é premiada pela Rolex

Defensora da vida selvagem do Quênia, a conservacionista Paula Kahumbu foi premiada pela marca de relógios Rolex com o título Rolex National Geographic Explorer de 2021.

Peça-chave do movimento conservacionista no continente africano, Kahumbu é CEO da ONG WildlifeDirect, que atua na preservação da vida selvagem e habitats ameaçados no Quênia.

O título é concedido anualmente pela Rolex e National Geographic a líderes que trabalham por um planeta mais sustentável.

Kahumbu será premiada durante o National Geographic Explorers Festival, que acontecerá virtualmente entre 16 e 17 de junho.

Kahumbu cresceu na zona rural de Nairóbi, capital do Quênia, e foi orientada por um dos antropólogos mais famosos do mundo, Richard Leakey. A visão que ele incutiu nela foi transmitida a inúmeras outras pessoas, graças à plataforma online de Kahumbu, na qual ela compartilha experiências de conservação por meio de blogs, vídeos, fotos e podcasts.

Paula Kahumbu: a queniana trabalha em defesa da preservação da vida anmal no Quênia.

A CEO tem estado na vanguarda dos esforços para salvar elefantes por meio da bem-sucedida campanha com Margaret Kenyatta, primeira-dama do Quênia. Além de escrever livros infantis sobre animais, ela produz documentários sobre a vida selvagem, incluindo Wildlife Warriors, a primeira série de televisão sobre vida selvagem feita por africanos para um público africano.

Entre inúmeras realizações, a queniana ocupou cargos importantes em organizações de conservação do Quênia. Ela foi Diretora Executiva do Kenya Land Conservation Trust e chefe do escritório da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagem) do Serviço de Vida Selvagem do Quênia. Em 2019, ela atuou como membro do júri do Rolex Awards for Enterprise, com a tarefa de escolher os premiados daquele ano.

A iniciativa Perpetual Planet, por enquanto, concentra-se em três áreas principais: apoiar indivíduos que contribuem para um mundo melhor por meio do Rolex Awards for Enterprise; preservação dos oceanos, principalmente por meio da associação da empresa com a Mission Blue; e compreensão da mudança climática por meio de dados como parte de sua associação aprimorada com a National Geographic.