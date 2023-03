Corinthians é o campeão dos campeões em retorno de mídia da camisa

O Corinthians não vive sua melhor fase em campo. Ainda assim, em todo o futebol brasileiro, seu uniforme foi o que entregou o maior retorno de mídia para as marcas patrocinadoras em 2022.

O dado é do Football24, um estudo do Ibope Repucom que fornece globalmente a principal ferramenta de mercado para empresas e clubes na avaliação do potencial de um patrocínio no uniforme.

O estudo em questão é relativo à exposição dos patrocinadores que estavam presentes durante os jogos televisionados (ao vivo e VT) nos uniformes dos clubes referentes à temporada 2022, entre os meses de janeiro e novembro, em todas as competições, como Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, campeonatos estaduais e demais competições continentais.

Flamengo e Palmeiras logo atrás

De acordo com o relatório, que é feito desde 2013, o retorno de exposição das marcas no uniforme do Corinthians em jogos na TV foi o equivalente a R$ 1,475 bilhão em valor de mídia. O clube que aparece na segunda posição teve exposição equivalente a R$ 1,142 bilhão em valor de mídia, e o terceiro a R$ 1,024 bilhão. Não foram divulgados os nomes dos times que ficaram atrás do Corinthians, mas EXAME apurou que foram o Flamengo e o Palmeiras, respectivamente.

O Corinthians lidera também em relação ao Valor de Mídia QI, que avalia a qualidade de todas as exposições de marca. No quesito Valor de Mídia QI, a exposição das marcas no uniforme do Corinthians foi equivalente a mais de R$ 381 milhões. O clube que está em segundo na lista gerou em exposição o equivalente a R$ 353 milhões, e o terceiro a R$ 330 milhões.

As marcas expostas no uniforme do Timão apareceram nas telas de TV 55.298 vezes, com duração total de 71 horas e 15 minutos.

“Estamos muito felizes em, mais uma vez, liderar todo o futebol brasileiro na entrega de valor de mídia para os nossos patrocinadores. Um dos principais focos da gestão Duilio é, exatamente, a maximização do retorno do investimento dos nossos patrocinadores”, afirma José Colagrossi, superintendente de marketing, comunicação e inovação.

