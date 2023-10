Conheça o resort na Bahia considerado o melhor da América do Sul

Destino marcado por grandes festas de final de ano, a vila de Trancoso também possui um dos melhores resorts do mundo segundo ranking da Condé Nast Traveller, o resort cinco estrelas Uxua Casa Hotel & Spa.

Idealizado por Wilbert Das e Bob Shevlin em 2008, o Uxua é uma experiência de luxo praiano criada com materiais reaproveitados. Por lá, os visitantes se hospedam em casas históricas reformadas e modernizadas no quadrado de Trancoso, parte central da região, e outras que foram adicionadas por Wilbert com o tempo, totalizando 16 casas e 24 suítes.

As hospedagens estão em uma área com nove mil metros quadrados de jardins privados, piscina revestida de Quartzo Aventurino com propriedades curativas, academia, spa e ateliê com tear antigo. O resort conta ainda com restaurante e uma fazenda orgânica com 17,5 hectares.

A Uxua Roça, como foi batizada, fornece frutas, vegetais, ovos e leite. Peixes e frutos do mar são comprados diretamente com os produtores locais.

Já o Uxua Vida Spa possui salas de tratamentos inspirados nas tradições locais. Nos espaços interno e externo há jacuzzi, sala de relaxamento com cristais, sauna seca, academia completa, estúdio para aulas privativas de ioga, pilates, capoeira e danças diversas como forró, zouk e lambada.

As massagens são feitas com produtos orgânicos produzidos pelo hotel na região como óleo de coco, óleo de maracujá e óleo de almescar (resina da árvore homônima muito utilizada pelos Pataxós em seus rituais).

A palavra “Uxua”, na língua dos nativos Pataxó, significa “maravilhoso” e inspirou o nome do projeto.

Esta não é a primeira vez que o resort aparece na lista de melhores resorts da Condé Nast Traveller. Em 2021 o hotel foi escolhido pelo Readers Choice Awards como o Melhor Resort do Mundo.

A votação foi divida por continentes e países. O Uxua conquistou 99.89 pontos na categoria América do Sul e Antartica, à frente dos hotéis equatorianos Mashpi Lodge, com 97.99 pontos e Finch Bay Galapagos Hotel, com 97.77 pontos.

