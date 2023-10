Tarcisio lança programa que promete R$ 4 bilhões em crédito ao setor de turismo de SP

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, lançou nesta quinta-feira, 5, o CrediturSP, novo programa de incentivo ao desenvolvimento do turismo no estado. A medida promete liberar R$ 4 bilhões em crédito ao setor em até quatro anos. O evento contou com a presença de diversos prefeitos, secretários municipais e deputados estaduais.

A iniciativa visa oferecer linhas de crédito para toda a cadeia produtiva do setor, por meio de dez bancos e cooperativas. O governo vai criar uma plataforma para que as instituições financeiras e as empresas turísticas possam se conectar. A Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BID, entre outros, vão oferecer condições diferenciadas de acesso ao crédito, como carência de três anos, prazo de pagamento de até 120 meses e taxa de juros menores que práticas pelo mercado.



Em discurso durante o evento, Tarcisio afirmou que o Creditur é o maior programa de crédito destinado ao turismo do Brasil. “Esse dinheiro vai ajudar a gerar empregos e oportunidades”, disse. O governador chamou o evento de lançamento da medida de “esperança”, devido á queda de arrecadação dificultar investimento em políticas públicas. “Não estamos alheios às dificuldades dos municípios. Falamos disso em várias reuniões. Vamos fazer um esforço fiscal maior, mas ajudaremos os municípios”, afirmou.



Liberação de R$ 400 milhões

Além do programa, o chefe do executivo paulista assinou o Dedatur, uma autorização para novos convênios com os 140 Municípios de Interesse Turístico (MITs) e 70 Estâncias paulistas. Cerca de R$ 400 milhões serão transferidos do orçamento estadual para o formento da infraestrutura turística no estado de SP. O montante será somado aos R$ 212 milhões repassados para obras em andamento em 188 municípios.



O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo disse que o programa de crédito e a liberação de recursos são importantes aos municípios em momento de dificuldade de arrecadação. “Em um momento difícil, com queda de arrecadação, o programa de crédito e a liberação de recurso mostra a preocupação do governo com o turismo”, disse.

Segundo a administração estadual, o turismo representa 9% do PIB de São Paulo, cerca de R$ 276 bilhões, e gera mais de 2,3 milhões de empregos diretos e indiretos.