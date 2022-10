Conheça a maior e mais luxuosa suíte de navio do mundo

Com 412 metros quadrados de uma elegância palaciana no mar, a Regent Suite é duas vezes maior do que uma casa americana média e 20 vezes maior que as cabines médias dos navios de cruzeiro.

A suíte conta com um spa particular, com sauna exclusiva e área de tratamento com serviços ilimitados, vista panorâmica de 270 graus sobre a proa do navio a partir de uma varanda de 130 metros quadrados que circunda toda a área e uma sala de estar com solário envidraçado.

Os hóspedes da Regent Suite também desfrutam de um mordomo pessoal para gerenciar todos os detalhes de suas experiências, um carro particular com motorista e guia em cada porto e o conforto de uma cama personalizada de 200 mil dólares da marca sueca Hästens.

A cama continental king-size foi construída por quatro mestres artesãos na oficina da empresa em Köping, na Suécia, e é feita de madeira de pinho de riga, com colchão que utiliza molas de aço, estrado com base feita com crina de cavalo e forro de lã e algodão. Com mais de 300 horas de trabalho e um cronograma de 18 meses para ser concluída, a cama será a mais luxuosa dos mares, permitindo que os hóspedes durmam com conforto e cuidado incomparáveis a cada noite depois de explorar o mundo durante o dia.

Ao contrário dos aposentos e retiros mais exclusivos em terra firma, as paisagens vistas através das paredes de vidro, que vão do chão ao teto da suíte ao longo de três lados do navio, mudam diariamente conforme os hóspedes navegam por destinos icônicos e exóticos pelo mundo a bordo do Seven Seas Splendor.

Há apenas uma Regent Suite a bordo do Seven Seas Splendor.

Outra diferencial da suíte é uma piscina-jacuzzi da marca italiana Treese, feita sob medida para a suíte do navio. Há, ainda, um bar ao lado da sala de estar e do solário, que oferece uma vista panorâmica do oceano.

Neste mês, o Splendor irá navegar pelos mares da Espanha e da Itália por 22 noites por 578.949 reais por pessoa na Regent Suite.

Luxuosos livings e espaços para coquetéis e jantares

A sala de estar fica separada do quarto principal e dispõe de um sofá suntuoso e TV tela plana de alta definição 4K. A área destinada a hóspedes inclui uma suíte com duas camas, dois banheiros e um lavabo, uma sala de estar separada , closet e varanda particular. A Regent Suíte acomoda até seis pessoas.

Os hóspedes também têm acesso a uma sala de jantar exclusiva todas as noites no The Study (localizado no deck 11), onde podem desfrutar um coquetéis e refeições da requintada steakhouse Prime 7 ou do moderno restaurante francês Chartreuse.

