Saiba como viajar de ‘jatinho’ e pagar menos que a passagem de avião

Não há dúvidas que avião é a opção mais rápida para chegar a São Paulo desde o Rio de Janeiro (e vice-versa). Mas nem tudo é tão prático: existem filas para embarque e todo processo no aeroporto – e que demoram mais tempo que voo. E a solução para isso é mais prática do que parece, porque a Flapper, uma espécie de Uber para aviação, criou a ponte aérea entre as duas principais cidades do Brasil com horários fixos e passagens mais baratas até que as próprias companhias.

Para quem sai de São Paulo, existem dois voos, tanto nas segundas-feiras (07h30) como sextas-feiras (17h30); desde o Rio de Janeiro, há opções de segunda-feira (09h30) e sexta-feira (17h30). E a vantagem é que dá para chegar ao hangar até cinco minutos antes de embarcar e pular o raio-x – que nem existe nesse caso. Para os passageiros que não se arriscarem contra o tempo, também há salas VIP em Congonhas e em Jacarepaguá.

Como é a viagem de ‘jatinho’

Esses dois trechos são feitos sempre com a aeronave Pilatus PC-12 – com configuração de até oito passageiros. Todas as poltronas, feitas com couro, são individuais e até lembram classes executivas. Cada pessoa pode levar até 15 kg de bagagem e, como essas viagens não passam de 50 minutos, o serviço de bordo oferece o essencial: água, café e refrigerante, assim como alguns snacks. Boa notícia é que não precisa ficar apertado durante o voo, porque há até um pequeno banheiro.

Quanto custa a passagem aérea

No fim, os detalhes da viagem podem ser controlados diretamente pelo app da Flapper, que também gerencia as compras de passagens e confirmação das reservas. Cada trecho sai a 1.500 reais e, para ter ideia, a cotação mais barata neste fim de semana seria de VoePass, por 2.565 reais. E o ‘jatinho’ ainda tem promoções de última hora para as empty legs. Só não vale dar chance ao azar, porque senão o jeito é esperar uma semana para voar.

