Homem viraliza com pegadinha de open bar em voo; veja vídeo

O vídeo de uma pegadinha feita por um homem num voo São Paulo-Rio de Janeiro viralizou no TikTok. Lucas Monteiro fez um banner falso anunciando um open bar e enviou para os passageiros. Os interessados deveriam falar alto o nome da companhia aérea.

"Esse voo da Latam é o primeiro no sistema open bar. Durante todo o voo serviremos cerveja [nacional ou importada], vinho, vodca e gim, além do nosso tradicional serviço de bordo com refrigerante e água. Caso você queira alguma dessas opções, basta falar em voz alta Latam", dizia a mensagem.

As pessoas que estavam com o bluetooth ativado recebeu o banner. Monteiro registrou num vídeo a reação dos passageiros, muitos falando o nome da empresa em voz alta, enquanto ele e a namorada riam. As imagens haviam tido, até a manhã desta sexta-feira, mais de 2 milhões de visualizações e mais de 340 mil curtidas.

Eu tô tendo uma síncope de tanto rir na moral pic.twitter.com/5sZ13cOcf4 — Seu próximo psicólogo (@FallenMisery00) June 30, 2022

"O dia em que eu inventei para o avião inteiro que o voo era open bar. Fiz esse comunicado e mandei para todo mundo. Kkkkk. Quem quisesse o open bar tinha de falar em voz alta 'Latam'. Começaram a falar. Olha a cara da minha namorada, A moça do lado dela também recebeu", diz a legenda.

Nos comentários, internautas reagiram com risadas. "Hahahahahahaha. Gênio", "Kkkkk .Tô passando mal", "Eu seria a primeira a gritar. Kkkkkkkkkk" e "Eu não sei explicar quanto eu tô dando risada" foram alguns dos comentários.

(Agência O Globo)

LEIA TAMBÉM:

Menina de 2 anos vira membro mais jovem a entrar em sociedade de gênios

"Tenho consciência de que não sou uma pessoa", diz Lu do Magalu

Stranger Things: playlist 'secreta' do Spotify revela qual música te salvaria do Vecna