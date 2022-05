Como fazer o chocolate quente perfeito? Dicas definitivas para não errar

Para um chocolate quente simples, apenas dois ingredientes são necessários: leite e chocolate em pó. Porém, para deixar a bebida cremosa e densa, é preciso de alguns itens extras com um pouco mais de tempo. Mas nada que complique a receita. Com a chegada da frente fria, Casual perguntou ao barista Haroldo Monteiro, sócio proprietário do Red Coffee o que é essencial para fazer o chocolate quente perfeito em casa.

Como deixar o chocolate quente cremoso?

Não é necessário utilizar amido, basta acrescentar uma gordura que é mais palatável como o creme de leite, e que não irá alterar o sabor como o amido faz. O ideal é utilizar leite integral de boa qualidade, mas também é possível fazer com bebidas lácteas vegetais como de aveia, amêndoa ou arroz.

Qual tipo de chocolate usar?

Para ficar menos doce, o ideal é usar chocolate acima de 70% (em pó para facilitar a mistura).

Como misturar o ingredientes?

O ideal é bater no liquidificador ou mixer para dar mais corpo. Assim você consegue homogeneizar a gordura do leite com as proteínas.

Ingredientes:

240ml leite integral ou de aveia

4 colheres de sopa de creme de leite fresco ou de caixinha

2 colheres sopa de cacau em pó 70% ou Dois Frades

1 pitada de canela em pó

Mel para adoçar

Modo de preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador para homogeneizar. Depois levar ao fogo mexendo bem até engrossar. Se preferir um leite cremoso, aquela famosa espuminha de leite você pode utilizar um mixer. Basta aquecer o leite e mexer até criar espuma, ou então utilizar um pote de vidro com tampa e chacoalhar. Finalizar com cacau em pó ou canela.

Para transformar o chocolate quente em um choconhaque basta adicionar 50ml de conhaque (ou Marula) no final.