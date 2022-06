Carnaval: São Paulo define ordem de desfiles das escolas de samba em 2023

Ainda é junho, mas já foi dada a largada para o Carnaval SP 2023. A ordem dos desfiles das escolas de samba de São Paulo foi sorteada na noite desta segunda-feira (20), na Fábrica do Samba.

Quem prefere garantir logo um lugar na arquibancada já pode adquirir os ingressos para as noites de desfile. Para a abertura das vendas, um lote promocional de ingressos nas arquibancadas foi disponibilizado ao público.

Os desfiles das escolas do Grupo Especial serão realizados nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2023 e os das agremiações do grupo de acesso, nos dias 19 e 20. As campeãs voltam à Passarela do Samba no sábado posterior, dia 25 de fevereiro.

Programação

No Grupo Especial, sete escolas desfilam na noite de sexta-feira (17) e sete, na noite de sábado.

Na sexta-feira, a ordem é a seguinte: Independente Tricolor; Acadêmicos do Tatuapé; Barroca Zona Sul; Unidos de Vila Maria; Rosas de Ouro; Tom Maior e Gaviões da Fiel.

No sábado, a primeira a entrar na avenida é a Estrela do Terceiro Milênio; seguida por Acadêmicos do Tucuruvi; Mancha Verde; Império de Casa Verde; Mocidade Alegre; Águia de Ouro e Dragões da Real.

No Grupo de Acesso, apresentam-se na noite de domingo (19) Nenê de Vila Matilde; X-9 Paulistana; Camisa Verde e Branco; Vai-Vai; Morro da Casa Verde; Colorado do Brás; Pérola Negra e Mocidade Unida da Mooca.

O desfile da segunda-feira (20) começa com a Imperatriz da Pauliceia, seguida por mais 11 escolas: Amizade Zona Leste; Brinco da Marquesa; Primeira da Cidade Líder; Imperador do Ipiranga; Uirapuru da Mooca; Leandro de Itaquera; Unidos do Peruche; Unidos de Santa Bárbara; Torcida Jovem; Camisa 12 e Dom Bosco de Itaquera.

Ingressos

Os ingressos para assistir aos desfiles das escolas de samba de São Paulo estão à venda online, em lote promocional de lançamento.

Inicialmente, apenas arquibancadas estão disponíveis para compra, com preços a partir de R$ 90 para os desfiles do Grupo Especial.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.