Camila Coutinho lança hoje sua linha de produtos com a Americanas

Chegou o grande dia para a empreendedora Camila Coutinho. Nesta quinta-feira, 3 de setembro, às 19h, a influenciadora lançará sua linha de produtos de beleza, a GE Beauty, em uma live com a Lojas Americanas. Os itens serão vendidos em primeira mão durante a live commerce no app da Americanas, em uma venda especial que dará frete grátis em toda a linha para clientes do Brasil inteiro.

Para participar da demonstração ao vivo dos novos produtos, Camila convidou a advogada e apresentadora Gabriela Prioli e as influenciadoras digitais Nath Billio, Agnes Nunes e Camila Anacleto. Além de apresentar os novos itens para os clientes, as influenciadoras comentarão sobre detalhes das formulações dos cosméticos e farão indicações dos produtos ideais para cada tipo de cabelo. Toda a ação foi desenvolvida em parceria com a agência Stage Digital.

Na reportagem de capa da edição que está nas bancas, a EXAME mostra como influenciadoras do porte de Rihanna, Kylie Jenner e agora Camila Coutinho estão revolucionando o segmento de beleza, um mercado global de 2,7 trilhões de reais, ao lançar linhas próprias de produtos e dessa forma ameaçar as vantagens competitivas das grandes fabricantes.

A GE Beauty focará inicialmente em produtos para cabelo. Seguindo tendências do mercado, os produtos são naturais, sem elmentos como silicone. O público inicial será o mesmo das suas duas contas de Instagram, A, B e C+. Na conta pessoal, Coutinho tem 2,5 milhões de seguidores. Na conta do Garotas Estúpidas, nome do blog pioneiro de moda que ela lançou há 14 anos, são 1,5 milhões de seguidores.

Com a nova linha Ge Beauty, Camila Coutinho, que é consultora de conteúdo do projeto Americanas ao Vivo, busca um novo olhar sobre os cuidados com os cabelos. “É importante pararmos para pensar que o momento do banho é um dos únicos do dia no qual nos permitimos ficar completamente off-line. A água limpa purifica e relaxa. Merecemos esse tempo a sós conosco”, conta Camila. “A GE Beauty quer que você faça do banho não só um hábito diário automático, mas uma oportunidade para relaxar, observar seus pensamentos, intenções e, principalmente, se curtir e, sem pressa, voltar a enxergar a beleza das coisas simples”, completa.

Durante a live commerce do Americanas ao Vivo, os clientes poderão comprar o xampu 250 ml, por 55,90 reais; a máscara capilar 200 ml, por 57,90 reais; o leave in 150 ml, por 62 reais; o booster hidratante, por 49,90 reais; o booster definição, por 49,90 reais; o booster fortificante, por 49,90 reais; o booster antioxidante, por 49,90 reais; o mixer com cubeta e espátula, por 18,90 reais; além de aproveitar uma promoção do kit completo, que sairá por 371,41 reais. Após o término da live da Americanas, os produtos passarão a ser vendidos, por tempo indeterminado, apenas nos canais de venda da comunicadora Camila Coutinho.