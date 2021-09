Caetano e Tom Veloso concorrem a Gravação do Ano no Grammy Latino

Caetano Veloso e seu filho Tom Veloso são os únicos brasileiros a disputarem a categoria Gravação do Ano da 22ª edição do Grammy Latino, que anunciou sua lista de indicados pela Academia Latina da Gravação nesta terça-feira (28). Pai e filho concorrem ao prêmio pela faixa "Talvez", lançada em agosto de 2020.

Entre os brasileiros indicados às principais categorias da premiação, está também Nana Caymmi, única brasileira a concorrer ao Álbum do Ano com "Nana, Tom e Vinícius". A cantora Giulia Be é a única artista brasileira a concorrer na categoria de Artista Revelação.

O sambista Martinho da Vila também será o único brasileiro a receber o honorário Prêmio à Excelência Musical pelo conjunto de sua obra.

Outros nomes brasileiros também lideram as categorias de música em língua portuguesa, como Anavitória, Nando Reis, Vitor Kley, Duda Beat e a banda sertaneja Barões da Pisadinha.

O cantor colombiano Camilo e o dominicano Juan Luis Guerra lideram a lista de indicações da premiação.

Camilo, que ganhou seu primeiro Grammy Latino no ano passado, foi indicado em dez categorias, incluindo Canção do Ano, Gravação do Ano e Álbum do Ano.

O dominicano Juan Luis Guerra alcançou seis indicações, entre elas Gravação do Ano e Álbum do Ano.

As três principais categorias são dominadas por homens, com destaque para a colombiana Paula Arenas, que compete em todas com "A tu lado" e "Mis Amores".

A Academia recebeu mais de 20.000 inscrições em 53 categorias para esta edição, cuja cerimônia será realizada em 18 de novembro em Las Vegas.

"A música latina ganhou popularidade em todo o mundo. A comunidade latina não é apenas um dos grupos mais demográficos, mais numerosos e de mais rápido crescimento nos Estados Unidos, mas sua música também é mais popular do que nunca", disse o comunicado da Academia Latina da Gravação.