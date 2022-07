Buser dará um ano de viagens grátis; veja como funciona

Com a alta nos preços das passagens aéreas, trocar as viagens de avião por ônibus e carro se tornou parte dos planos de diversos brasileiros. Mas ainda é possível viajar de graça. Para celebrar cinco anos de história, a Buser, plataforma de intermediação de viagens de ônibus, sorteará um ano de viagens grátis para cinco participantes da promoção.

A ação terá, ainda, sorteios de kits semanais, com brindes personalizados da marca e vale-viagem no valor de R$ 500.

“Este ano é muito especial para a gente. Há cinco anos temos revolucionado a experiência de viajar de ônibus pelo país, conseguindo democratizar um mercado que historicamente sempre foi muito concentrado nas mãos de poucas empresas. Por isso, no mês do nosso aniversário, quisemos criar uma ativação para ampliar o número de pessoas que se beneficiam com as vantagens trazidas pela nossa plataforma. A promoção é aberta a todos, tanto para quem já faz parte da base de 7,5 milhões de clientes que já viajam com a gente como para quem deseja embarcar agora”, explica Flavia Oliveira, diretora de marketing da Buser.

Ao se cadastrar, o participante ganha um número da sorte, que será utilizado nos sorteios semanais e/ou no sorteio final, que pode garantir um ano de viagem grátis.

Quem quiser aumentar as chances de ganhar pode indicar amigos para participar da promoção (cada indicação vale mais um número da sorte) ou comprar e realizar uma viagem pela Buser em julho (cada viagem garante mais dois números da sorte).

Parceria com times de futebol e ativação de rua

Como parte da celebração dos cinco anos da empresa, a empresa mineira também irá promover uma ação especial com os clubes Cruzeiro e Atlético Mineiro, ambos patrocinados pela marca desde o ano passado.

Durante o mês de julho, torcedores dos clubes que ainda não estão cadastrados na Buser, ganham 30% de desconto nas viagens realizadas pela plataforma.

Para concorrer às ações, é necessário se cadastrar em https://buser5anos.com.br/ até 5 de agosto.

